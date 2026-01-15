बड़ी खबर: भोजशाला में बन जा रही ‘दीवार’, वसंत पंचमी पर निकलेगी शोभायात्रा

Permanent Wall will be built in Bhojshala (Patrika.com)
Bhojshala Vasant Panchami: धार के भोजशाला में शुक्रवार को वसंत पंचमी उत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए है। सुरक्षा कारणों से भोजशाला परिसर के असुरक्षित हिस्सों को अब पक्के निर्माण से सुरक्षित किया जा रहा हैं। इसके तहत भोजशाला के पिछले हिस्से में तारों की फैसिंग हटाकर स्थाई दीवार बनाई जा रही है, ताकि बाहरी क्षेत्र से किसी भी तरह का अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके। इधर, उच्च न्यायालय के निर्देश पर भोजशाला परिसर में 94 दिनों तक चले पुरातत्व विभाग के सर्वे के दौरान जिन स्थानों पर खुदाई की गई थी, उन्हें पुनः भराव कर सुरक्षित किया जा रहा है। (MP News)
वसंत पंचमी (Basant Panchami) आयोजन के मद्देनजर इस वर्ष भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित किया गया है। मोतीबाग चौक स्थित स्थाई पुलिस चौकी के पास दर्शनार्थियों के प्रवेश स्थल के भीतर एक अस्थाई टैकनुमा चौकी और निगरानी टॉवर लगाया गया है। इसके अलावा, भोजशाला के पिछले हिस्से, जहां से दर्शनार्थियों का निकास होगा, वहां टीनशेड के साथ अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की गई है। भोजशाला एवं कमाल मौलाना दरगाह के समीप भी एक अतिरिक्त अस्थाई चौकी बढ़ाई जा रही है।
धार शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर अस्थाई चैकिंग चौकियां टेंट के रूप में तैयार की जा रही हैं। दशहरा मैदान और तिरला मार्ग (पुराना एनएच) पर टैंकनुमा चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर ड्रम लगाए गए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में फिक्स पाइंट बनाए गए हैं। नालछा दरवाजा और गांधी कॉलोनी क्षेत्र में दंगा निरोधक वाहन तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पुराने वाहनों की मरम्मत कराकर तथा निजी वाहनों की मदद से पेट्रोलिंग भी कर रहा है।
फिलहाल धार में लगभग 500 पुलिस बल तैनात है, जबकि आगामी दिनों में करीब 8 हजार का अतिरिक्त बल पहुंचने के बाद पूरा शहर छावनी में तब्दील हो जाएगा। इसके बावजूद अभी से शहर के हर प्रमुख चौराहे पर पुलिस जवान तैनात नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। भोजशाला के आसपास के मार्गों पर बेरिकेड्स लगाकर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोका जा रहा है।
जहां एक ओर पुलिस प्रशासन सुरक्षा तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर वसंत पंचमी को लेकर शहर का उत्सवधर्मी स्वरूप भी नजर आने लगा है। विशेषकर वसंत पंचमी शोभायात्रा मार्ग पर केसरिया पत्ताकाएं लहराने लगी हैं, जिनकी संख्या आगामी दिनों में और बढ़ सकती है। इधर 23 जनवरी नगर गौरव दिवस को लेकर नगर पालिका द्वारा भवनों और चौराहों पर रोशनी की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में धार में एक ओर पुलिस छावनी, तो दूसरी ओर उत्सव का उल्लास दोनों दृश्य एक साथ दिखाई दे रहे हैं। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग