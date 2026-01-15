बड़ी खबर: भोजशाला में बन जा रही ‘दीवार’, वसंत पंचमी पर निकलेगी शोभायात्रा

Bhojshala Vasant Panchami: धार के भोजशाला में शुक्रवार को वसंत पंचमी उत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए है। सुरक्षा कारणों से भोजशाला परिसर के असुरक्षित हिस्सों को अब पक्के निर्माण से सुरक्षित किया जा रहा हैं। इसके तहत भोजशाला के पिछले हिस्से में तारों की फैसिंग हटाकर स्थाई दीवार बनाई जा रही है, ताकि बाहरी क्षेत्र से किसी भी तरह का अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके। इधर, उच्च न्यायालय के निर्देश पर भोजशाला परिसर में 94 दिनों तक चले पुरातत्व विभाग के सर्वे के दौरान जिन स्थानों पर खुदाई की गई थी, उन्हें पुनः भराव कर सुरक्षित किया जा रहा है। (MP News)