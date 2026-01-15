15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

बड़ी खबर: भोजशाला में बन जा रही ‘दीवार’, वसंत पंचमी पर निकलेगी शोभायात्रा

MP News: वसंत पंचमी के मद्देनजर भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है। भारी पुलिस बल के बीच शहर एक ओर उत्सव, दूसरी ओर हाई अलर्ट के माहौल में नजर आ रहा है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Jan 15, 2026

Permanent Wall in Bhojshala Vasant Panchami Security Dhar MP News

Permanent Wall will be built in Bhojshala (Patrika.com)

Bhojshala Vasant Panchami: धार के भोजशाला में शुक्रवार को वसंत पंचमी उत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए है। सुरक्षा कारणों से भोजशाला परिसर के असुरक्षित हिस्सों को अब पक्के निर्माण से सुरक्षित किया जा रहा हैं। इसके तहत भोजशाला के पिछले हिस्से में तारों की फैसिंग हटाकर स्थाई दीवार बनाई जा रही है, ताकि बाहरी क्षेत्र से किसी भी तरह का अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके। इधर, उच्च न्यायालय के निर्देश पर भोजशाला परिसर में 94 दिनों तक चले पुरातत्व विभाग के सर्वे के दौरान जिन स्थानों पर खुदाई की गई थी, उन्हें पुनः भराव कर सुरक्षित किया जा रहा है। (MP News)

सुरक्षा व्यवस्था में किए गए विशेष बदलाव

वसंत पंचमी (Basant Panchami) आयोजन के मद्देनजर इस वर्ष भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित किया गया है। मोतीबाग चौक स्थित स्थाई पुलिस चौकी के पास दर्शनार्थियों के प्रवेश स्थल के भीतर एक अस्थाई टैकनुमा चौकी और निगरानी टॉवर लगाया गया है। इसके अलावा, भोजशाला के पिछले हिस्से, जहां से दर्शनार्थियों का निकास होगा, वहां टीनशेड के साथ अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की गई है। भोजशाला एवं कमाल मौलाना दरगाह के समीप भी एक अतिरिक्त अस्थाई चौकी बढ़ाई जा रही है।

नगर प्रवेश मार्गों पर सख्त चेकिंग

धार शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर अस्थाई चैकिंग चौकियां टेंट के रूप में तैयार की जा रही हैं। दशहरा मैदान और तिरला मार्ग (पुराना एनएच) पर टैंकनुमा चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर ड्रम लगाए गए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में फिक्स पाइंट बनाए गए हैं। नालछा दरवाजा और गांधी कॉलोनी क्षेत्र में दंगा निरोधक वाहन तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पुराने वाहनों की मरम्मत कराकर तथा निजी वाहनों की मदद से पेट्रोलिंग भी कर रहा है।

हर चौराहे पर तैनात दिखा पुलिस बल

फिलहाल धार में लगभग 500 पुलिस बल तैनात है, जबकि आगामी दिनों में करीब 8 हजार का अतिरिक्त बल पहुंचने के बाद पूरा शहर छावनी में तब्दील हो जाएगा। इसके बावजूद अभी से शहर के हर प्रमुख चौराहे पर पुलिस जवान तैनात नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। भोजशाला के आसपास के मार्गों पर बेरिकेड्स लगाकर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोका जा रहा है।

केसरिया पताकाओं से सजा शहर

जहां एक ओर पुलिस प्रशासन सुरक्षा तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर वसंत पंचमी को लेकर शहर का उत्सवधर्मी स्वरूप भी नजर आने लगा है। विशेषकर वसंत पंचमी शोभायात्रा मार्ग पर केसरिया पत्ताकाएं लहराने लगी हैं, जिनकी संख्या आगामी दिनों में और बढ़ सकती है। इधर 23 जनवरी नगर गौरव दिवस को लेकर नगर पालिका द्वारा भवनों और चौराहों पर रोशनी की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में धार में एक ओर पुलिस छावनी, तो दूसरी ओर उत्सव का उल्लास दोनों दृश्य एक साथ दिखाई दे रहे हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

2100 करोड़ के शराब घोटाले में शामिल कंपनी को MP में मिला ठेका, नियम भूले अफसर
भोपाल
2100 Crore CG liquor scam prime one work force company contract by MPPCB mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 12:54 am

Published on:

15 Jan 2026 12:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / बड़ी खबर: भोजशाला में बन जा रही ‘दीवार’, वसंत पंचमी पर निकलेगी शोभायात्रा

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक से ब्लैकमेलिंग, महिला व युवक पर 2 करोड़ मांगने का आरोप

bjp mla kalu singh thakur
धार

‘जुमे’ के दिन पड़ रही बसंत पंचमी, भोजशाला में अलर्ट, 6 सेक्टरों में बंटा शहर

dhar Bhojshala
धार

निर्देश जारी: एमपी के इस जिले में ’31 जनवरी’ तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल

government employees
धार

व्यापमं की तरह अब बैंक भर्ती घोटाला, लाखों रुपए लेकर दूसरों के Exam देता था SBI का Assistant Manager

SBI Assistant Manager Big Scam
धार

13 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत, स्कूल में हड़कंप

Dhar News
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.