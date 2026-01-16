दो घंटे से रो-रोकर किया था परेशान…इसलिए दबा दिया गला, मां ने की बेटी की हत्या

Innocent Murder: एमपी के थाना चांद क्षेत्र के ग्राम परसगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी ढाई वर्षीय मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसका कहना है कि उसकी ढाई साल की बेटी मंजिता रो रही थी। वो उसे लगातार परेशान कर रही थी। ऐसे में उसकी मां ने उसकी गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये खुलासा खुद मृतक बच्ची की मां ने पुलिस के सामने किया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।