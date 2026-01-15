70% ब्लाइंड… किसी ने नहीं दी नौकरी… प्यून बनने मजदूरी कर जमा किए थे पैसे आज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर

प्रह्लाद कहते हैं कि कई बार उन्हें यह अहसास हुआ कि उनकी आंखों की समस्या उनकी काबिलियत से बड़ी है। 70 फीसदी तक दृष्टिबाधित प्रह्लाद का घर से बाहर आना-जाना भी सीमित था। हालात ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां उन्हें पारिवारिक जरूरत को देखते हुए उन्हें फैसला करना पड़ा। वे बताते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। ये ऐसा दौर था, जब उन्हें कुछ भी काम करके और मां की मजदूरी के पैसों से घर चलाना पड़ता था। तब पता चला कि स्थापना विभाग इंदौर में प्यून के पद पर भर्ती निकली है। इंटरव्यू होगा। वे बताते हैं कि बड़े ही मलाल के साथ उन्होंने प्यून पद के लिए आवेदन किया और ये उनकी खुशनसीबी थी कि इंटरव्यू के लिए उनके पास कॉल आया।