महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और केरल के दलों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां

छिंदवाड़ा. लिंगा के शिव पर्वत पर चल रहे सहजयोग महोत्सव में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और केरल की युवा शक्ति ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री माताजी निर्मला देवी के 103 वें जन्मोत्सव पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन की संध्या मुक्ताकाशी मंच से दी गई प्रस्तुतियों से ऐतिहासिक बन गई। केरल की युवा शक्ति ने कथक नृत्य के माध्यम से भगवान गणेश के जन्म गाथा को जीवंत किया। वहीं नागपुर की सामूहिकता ने नृत्य प्रस्तुत किया। चंद्रपुर, यवतमाल और अमरावती की सामूहिकता द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर की युवाशक्ति ने युवाओं को संदेश देनेवाली नाटिका की प्रस्तुति दी। इसी प्रकार भोपाल एवं विदिशा के बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया। उज्जैन और छिंदवाड़ा की सामूहिकता ने भी प्रस्तुतियां दी। सहज भजन गायन ख्यात गायम सुब्रमण्यम, दीपक वर्मा, महुआ मुखर्जी, राजेश यूनिवर्स, संदीप दलाल ने किया। शुक्रवार रात्रि 12 बजे लिंगा और छिंदवाड़ा स्थित जन्म स्थली पर केक काटा गया और श्री माताजी निर्मला देवी का 103 वां जन्म दिवस मनाया गया।