20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई परियोजना अधिकारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न भ्रष्ट कर्मचारी-अधिकारी रिश्वत के लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है। यहां के जुन्नारदेव से महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई हैं।



शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त को बताया कि आवेदिका पूजा उइके का महिला बाल विकास विभाग में ग्राम उमरघोड में सीनियरिटी के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हुआ था। आवेदिका को जॉइनिंग लेटर देने के बाद इनाम के रूप में परियोजना अधिकारी सीमा पटेल के कहने पर सुपरवाइजर लक्ष्मी पंडोल और बिंदु माहोरे के द्वारा 50000 की मांग की जा रही थी।