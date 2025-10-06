Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई परियोजना अधिकारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते परियोजना अधिकारी पकड़ी गई है।

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

Himanshu Singh

Oct 06, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न भ्रष्ट कर्मचारी-अधिकारी रिश्वत के लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है। यहां के जुन्नारदेव से महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई हैं।

शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त को बताया कि आवेदिका पूजा उइके का महिला बाल विकास विभाग में ग्राम उमरघोड में सीनियरिटी के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हुआ था। आवेदिका को जॉइनिंग लेटर देने के बाद इनाम के रूप में परियोजना अधिकारी सीमा पटेल के कहने पर सुपरवाइजर लक्ष्मी पंडोल और बिंदु माहोरे के द्वारा 50000 की मांग की जा रही थी।

20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई परियोजना अधिकारी

सुपरवाइजर आरती आम्रवंशी को पहली किस्त के रूप में बीस हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2),12 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई परियोजना अधिकारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

