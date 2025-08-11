कचरे का निपटान नहीं होने के कारण फाइव स्टार रैंक से चूका नगर निगम

स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग के लिए यह बेहद आवश्यक है कि जिन मामलों में हम अव्वल आ चुके हैं। उसके स्टेटस को लगातार बनाए रखना जरूरी है। यदि निगम उस स्थिति को स्थिर नहीं रख सका तो अंक भी फिसलेंगे एवं रैंकिंग भी जाएगी। साल 2023 में जिस डंप साइट के उपचार के लिए निगम को 100 फीसद अंक मिले थे, उसी डंप साइट की स्थिति पर इस साल 17 अंक मिले हैं। हर साल क्षेत्र वहीं रहता है, लेकिन सर्वेक्षण के लिए आने वाली टीम के नजर में क्या आता है यह बेहद महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि गत साल तक निगम के पास जामुनझिरी प्रसंस्करण केंद्र में स्वयं की सूखे कचरा के उपचार के लिए मशीनें इंस्टॉल थीं।