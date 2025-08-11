11 अगस्त 2025,

सोमवार

छिंदवाड़ा

कचरे का निपटान नहीं होने के कारण फाइव स्टार रैंक से चूका नगर निगम

नए सर्वेक्षण तक पूरी व्यवस्था का दावा

छिंदवाड़ा

P shanker G

Aug 11, 2025

Kachra Gadi

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का परिणाम घोषित हो चुका है। देशभर के 50 हजार से तीन लाख की आबादी वाले शहरों में छिंदवाड़ा शहर स्वच्छता के मामले में 25वें स्थान पर है। पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा 55 वें स्थान पर था। करीब डेढ़ साल के स्वच्छता प्रयासों के बाद छिंदवाड़ा की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार आया है। वन स्टार रैंक से छिंदवाड़ा थ्री स्टार रैंक के स्तर पर पहुंच गया है।


नगर निगम ने अपने शहर के लिए 5 स्टार रैंकिंग का दावा किया था, लेकिन उनका यह दावा असफल हुआ। हालांकि निगम को एक स्टार से थ्री स्टार का खिताब हासिल हुआ। निगम अधिकारियों की मानें तो 5 स्टार रैंकिंग उन्हें मिल सकता था, लेकिन उनके पास कचरे के कम से कम 50 फीसद निपटान की कमी थी, जिसके कारण उनके हाथ से 5 स्टार रैंकिंग फिसल गई। दूसरी बात यह भी थी कि हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण का चैलेंज बदल जाता है। गत साल एक से तीन लाख तक की आबादी वाले शहरों के बीच संघर्ष था, तो इस साल 50 हजार से तीन लाख तक की आबादी वाले शहरों से प्रतिस्पद्र्धा थी।

स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग के लिए यह बेहद आवश्यक है कि जिन मामलों में हम अव्वल आ चुके हैं। उसके स्टेटस को लगातार बनाए रखना जरूरी है। यदि निगम उस स्थिति को स्थिर नहीं रख सका तो अंक भी फिसलेंगे एवं रैंकिंग भी जाएगी। साल 2023 में जिस डंप साइट के उपचार के लिए निगम को 100 फीसद अंक मिले थे, उसी डंप साइट की स्थिति पर इस साल 17 अंक मिले हैं। हर साल क्षेत्र वहीं रहता है, लेकिन सर्वेक्षण के लिए आने वाली टीम के नजर में क्या आता है यह बेहद महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि गत साल तक निगम के पास जामुनझिरी प्रसंस्करण केंद्र में स्वयं की सूखे कचरा के उपचार के लिए मशीनें इंस्टॉल थीं।

इनका कहना है

हमने निगम के लिए 5 स्टार रैंकिंग का दावा किया था, लेकिन कचरे के निपटान में कमी होने के कारण 3 स्टार रैंकिंग ही मिल सकी। आने वाले समय में हम कचरा निपटान के साथ 5 स्टार रैंक हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे।
-अभिनव कुमार तिवारी, उपयंत्री निगम

11 Aug 2025 10:50 am

