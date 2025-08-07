7 अगस्त 2025,

गुरुवार

छिंदवाड़ा

गले की नस काटकर की हत्या, महज 20 मिनट में नकदी और जेवरात कर दिए पार

- परासिया के चीप हाउस का मामला: वेकोलि की सेवानिवृत कर्मचारी थी महिला

छिंदवाड़ा

P shanker G

Aug 07, 2025

Rosmita Hojai case, Assam girl Rishikesh death, suspected murder Rishikesh, RRB exam Delhi case, Rosmita Hojai suicide or murder, Rishikesh Ganga death mystery, Hemant Sharma accused, police investigation Rosmita, Rishikesh news, Uttarakhand crime news, mysterious death of Assamese girl, Ganga river suicide case

नगर के पेंचवैली चीप हाउस में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूट का मामला सामने आया है। घर में अकेली रहने वाली महिला विमला सनोडिया (65) वर्ष की पहले हत्या की गई, फिर शरीर से पूरे जेवर उतार लिए गए। इस दौरान महज बीस मिनट में आरोपी घर में रखे जेवर और नकद लेकर फरार हो गए।
स्थानीय पुलिस को पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंगलवार रात करीब आठ बजकर चार मिनट पर एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए थे। वे घटना को अंजाम देकर आठ बजकर 25 मिनट पर जाते हुए दिखाई दिए। इधर, घटना की सूचना मिलने पर एसडीओपी एवं परासिया थाने के नगर निरीक्षक तथा आसपास के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं रात 10 बजे एडिशनल एसपी भी मौके पर आए।

वेकोलि की सेवानिवृत कर्मचारी थी महिला

विमला सनोडिया को पति की मौत के बाद केंद्रीय चिकित्सालय बडक़ुही में नौकरी मिली थी। करीब पांच वर्ष पूर्व नौकरी से सेवानिवृत होने के बाद महिला चीप हाउस में वेकोलि के मकान में अकेले रहती थी। उसकी एक पुत्री की शादी हो गई है, जबकि दो पुत्र भोपाल में रहते हैं। महिला को सेवानिवृत होने के बाद फंड और ग्रेजुएटी की बड़ी राशि मिली थी। वहीं महिला को सोने के जेवर पहनने का काफी शौक था।

घनी आबादी वाला है चीप हाउस

परासिया के वार्ड क्रमांक 16 का चीप हाउस घनी आबादी वाला क्षेत्र कहलाता है। यहां पर सडक़ के दोनों और वेकोलि की कॉलोनी बनी हुई और सडक़ पर देर रात तक आवागमन लगा रहता है। साथ ही मोहल्ले में चहल-पहल भी रहती है। महिला जिस मकान में रहती थी, उसके आजू-बाजू लगातार मकान बने हुए हैं।

आशंका : गले की नस काटकर हत्या

आरोपियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से पहले महिला की गर्दन की नसों को काटा और फिर महिला को सोफे पर लिटा कर शरीर से जेवर उतारे। इसके बाद घर की अलमारी और अन्य स्थानों से जहां भी जेवरात और नकद था, उसे निकाल कर ले गए। घटना की जानकारी सबसे पहले एक बालक को लगी जो साइकिल चला रहा था। वह महिला के घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर चला गया। इसके बाद बालक ने घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी।

घर में चल रहा था मरम्मत का कार्य

पिछले कुछ दिनों से महिला के घर में मरम्मत एवं पुताई का काम चल रहा था। चांदामेटा के भंडरिया में रहने वाले तीन लोग कार्य कर रहे थे। मंगलवार की रात में जब घटना हुई तो पुलिस ने उन तीन लोगों को बुलाकर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वे लोग दोपहर 4.30 बजे ही काम करके चले गए थे।

Published on:

07 Aug 2025 10:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / गले की नस काटकर की हत्या, महज 20 मिनट में नकदी और जेवरात कर दिए पार

