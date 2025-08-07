गले की नस काटकर की हत्या, महज 20 मिनट में नकदी और जेवरात कर दिए पार

नगर के पेंचवैली चीप हाउस में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूट का मामला सामने आया है। घर में अकेली रहने वाली महिला विमला सनोडिया (65) वर्ष की पहले हत्या की गई, फिर शरीर से पूरे जेवर उतार लिए गए। इस दौरान महज बीस मिनट में आरोपी घर में रखे जेवर और नकद लेकर फरार हो गए।
स्थानीय पुलिस को पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंगलवार रात करीब आठ बजकर चार मिनट पर एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए थे। वे घटना को अंजाम देकर आठ बजकर 25 मिनट पर जाते हुए दिखाई दिए। इधर, घटना की सूचना मिलने पर एसडीओपी एवं परासिया थाने के नगर निरीक्षक तथा आसपास के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं रात 10 बजे एडिशनल एसपी भी मौके पर आए।
विमला सनोडिया को पति की मौत के बाद केंद्रीय चिकित्सालय बडक़ुही में नौकरी मिली थी। करीब पांच वर्ष पूर्व नौकरी से सेवानिवृत होने के बाद महिला चीप हाउस में वेकोलि के मकान में अकेले रहती थी। उसकी एक पुत्री की शादी हो गई है, जबकि दो पुत्र भोपाल में रहते हैं। महिला को सेवानिवृत होने के बाद फंड और ग्रेजुएटी की बड़ी राशि मिली थी। वहीं महिला को सोने के जेवर पहनने का काफी शौक था।
परासिया के वार्ड क्रमांक 16 का चीप हाउस घनी आबादी वाला क्षेत्र कहलाता है। यहां पर सडक़ के दोनों और वेकोलि की कॉलोनी बनी हुई और सडक़ पर देर रात तक आवागमन लगा रहता है। साथ ही मोहल्ले में चहल-पहल भी रहती है। महिला जिस मकान में रहती थी, उसके आजू-बाजू लगातार मकान बने हुए हैं।
आरोपियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से पहले महिला की गर्दन की नसों को काटा और फिर महिला को सोफे पर लिटा कर शरीर से जेवर उतारे। इसके बाद घर की अलमारी और अन्य स्थानों से जहां भी जेवरात और नकद था, उसे निकाल कर ले गए। घटना की जानकारी सबसे पहले एक बालक को लगी जो साइकिल चला रहा था। वह महिला के घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर चला गया। इसके बाद बालक ने घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी।
पिछले कुछ दिनों से महिला के घर में मरम्मत एवं पुताई का काम चल रहा था। चांदामेटा के भंडरिया में रहने वाले तीन लोग कार्य कर रहे थे। मंगलवार की रात में जब घटना हुई तो पुलिस ने उन तीन लोगों को बुलाकर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वे लोग दोपहर 4.30 बजे ही काम करके चले गए थे।