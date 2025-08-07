गले की नस काटकर की हत्या, महज 20 मिनट में नकदी और जेवरात कर दिए पार

नगर के पेंचवैली चीप हाउस में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूट का मामला सामने आया है। घर में अकेली रहने वाली महिला विमला सनोडिया (65) वर्ष की पहले हत्या की गई, फिर शरीर से पूरे जेवर उतार लिए गए। इस दौरान महज बीस मिनट में आरोपी घर में रखे जेवर और नकद लेकर फरार हो गए।

स्थानीय पुलिस को पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंगलवार रात करीब आठ बजकर चार मिनट पर एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए थे। वे घटना को अंजाम देकर आठ बजकर 25 मिनट पर जाते हुए दिखाई दिए। इधर, घटना की सूचना मिलने पर एसडीओपी एवं परासिया थाने के नगर निरीक्षक तथा आसपास के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं रात 10 बजे एडिशनल एसपी भी मौके पर आए।