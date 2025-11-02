नगर निगम की सूची से अलग नहीं किए गए मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम



निगम के रेकार्ड के अनुसार इस समय नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों की हाजिरी में फेस अटेंडेंस साफ्टवेयर लाया गया है। इसका ट्रायल दो माह से कर्मचारियों के बीच चल रहा है। निगम आयुक्त के दिशा-निर्देश पर फे स अटेंडेंस में 1935 कर्मचारी रजिस्टर्ड है। इस समय कर्मचारियों की हाजिरी औसतन 1650 कर्मचारियों की लग रही र्है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संख्या में आ रहे अंतर की निगम आयुक्त ने जांच कराई कि कर्मचारियों की पुरानी संख्या को सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है। इनमें बहुत से कर्मचारी मृतक हो गए है या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके साथ कर्मचारियों की संख्या में फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। फिलहाल इस मामले में जांच में लिया गया है।

