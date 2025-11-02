Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

नगर निगम की सूची से अलग नहीं किए गए मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम

निगम आयुक्त के दिशा-निर्देश पर फे स अटेंडेंस में 1935 कर्मचारी रजिस्टर्ड है। इस समय कर्मचारियों की हाजिरी औसतन 1650 कर्मचारियों की लग रही र्है।

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

manohar soni

Nov 02, 2025

chhindwara nagar nigam staff salary scam face attendance mp news

chhindwara nagar nigam staff salary scam (फोटो- सोशल मीडिया)

नगर निगम के कर्मचारियों की सूची में मृतक और सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के नाम नहीं हटाए गए हैं या फिर उनके नाम पर नौकरी फर्जी तरीके से चल रही है। दो माह से चल रही फेस अटेंडेंस में इस गड़बड़ी को पकड़ा गया है। जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी नामों की सूची को संशोधित करने में लगे हुए है।


निगम के रेकार्ड के अनुसार इस समय नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों की हाजिरी में फेस अटेंडेंस साफ्टवेयर लाया गया है। इसका ट्रायल दो माह से कर्मचारियों के बीच चल रहा है। निगम आयुक्त के दिशा-निर्देश पर फे स अटेंडेंस में 1935 कर्मचारी रजिस्टर्ड है। इस समय कर्मचारियों की हाजिरी औसतन 1650 कर्मचारियों की लग रही र्है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संख्या में आ रहे अंतर की निगम आयुक्त ने जांच कराई कि कर्मचारियों की पुरानी संख्या को सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है। इनमें बहुत से कर्मचारी मृतक हो गए है या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके साथ कर्मचारियों की संख्या में फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। फिलहाल इस मामले में जांच में लिया गया है।


कर्मचारियों की संख्या पर जांच कमेटी भी सक्रिय


कर्मचारियों की वास्तविक संख्या और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जांच के लिए पर नगर निगम आयुक्त ने एक जांच कमेटी भी गठित की है। इनमें दो उपायुक्त रोशन सिंह बाथम, कमलेश निरगुडकऱ और कार्यालय अधीक्षक मोहन नागदेव शामिल है। इन अधिकारियों को ढीले कामकाज पर नोटिस भी जारी किया गया था। अब ये अधिकारी पुन: कर्मचारियों की संख्या वास्तविक है या नहीं, जांच में जुट गए हैं। इससे वास्तविक संख्या सामने आएगी।


नगर निगम में पहुंचा 4 करोड़ माहवार वेतन


नगर निगम में इस समय 1935 अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन 4 करोड़ रुपए पहुंचा है। इससे निगम को प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है। इस कर्मचारी संख्या में मृतक, सेवानिवृत्त आ ैर फर्जी तरीके से कृत्रिम नाम हो सकते हैं। निगम की जांच में कर्मचारियों के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। जिसे फेस अटेंडेंस से सामने लाया जा सकता है।


इनका कहना है…


कर्मचारियों के नाम पुरानी सूची से सॉफ्टवेयर मेें उठा लिए गए हैं। इनमें मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम है। उनकी छंटाई की जा रही है। इसके अलावा निगम के कर्मचारियों पर गठित जांच कमेटी काम कर रही है। इससे शुद्ध सूची जल्द सामने आ जाएगी।
-सीपी राय, आयुक्त नगर निगम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / नगर निगम की सूची से अलग नहीं किए गए मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में मुर्दे भी लगाते है हाजिरी, वेतन भी होता है जारी! पकड़ाई गड़बड़ी….

chhindwara nagar nigam staff salary scam face attendance mp news
छिंदवाड़ा

Big News: अब आयुर्वेदिक कफ सिरप ने ली मासूम की जान, परिजन ने लगाया बड़ा आरोप

cough syrup case ruhi minote death medical store sealed mp news
छिंदवाड़ा

Coldrif कफ सिरप कांड में नया मोड़, डॉक्टर की पत्नी को भी बनाया गया आरोपी

coldrif cough syrup case jyoti soni co-accused chhindwara mp news
छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में डकैती डालने की योजना बना रहा था गैंग, आठ बदमाश पकड़ाए

dehat police
छिंदवाड़ा

एमपी में इन अस्थाई शिक्षकों को हटाना भूले अफसर, 14 साल में ले चुके हैं लाखों रुपए सैलरी

Fraud Case
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.