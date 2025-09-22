नवरात्र…दुर्गा पंडालों और गरबा में रहेगी भक्ति गीतों की अनुमति



दुर्गा उत्सव और दशहरा के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे के प्रयोग की अनुमति रहेगी। दुर्गा पंडालों और गरबा के दौरान डीजे पर केवल भक्ति गीत एवं शालीन संगीत की अनुमति होगी। आपत्तिजनक गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर डीजे संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

सभी दुर्गा पंडालों पर विद्युत और आतिशबाजी से सुरक्षा के विशेष इतंजाम के निर्देश दिए गए हैं। घनी बस्तियों और संकरे रास्तों पर आतिशबाजी को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ट्रांसफार्मर के पास दुर्गा पंडाल नहीं लगाने की समझाइश दी गई है।

गरबा आयोजन - गरबा कार्यक्रम रात 10.30 बजे तक ही आयोजित किए जा सकेंगे। गरबा में नियॉन थीम और बॉलीवुड गानों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी पर्व गरिमा और सांस्कृतिक मर्यादा के साथ ही मनाए जाने की अनुमति रहेगी। आयोजकों को स्वयंसेवकों के माध्यम से व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।