अधिकारी का फरमान, सहायता समूह की महिलाएं चुनाव प्रचार से दूर रहें

एक अधिकारी के मनमाने निर्देश के कारण असहज स्थिति निर्मित हो गई है। जनपद पंचायत परासिया के आजीविका मिशन के एक अधिकारी ने स्व सहायता समूह की महिलाओ के दर्जनों ग्रुप में एक मैसेज भेजकर कहा है कि आचार संहिता लागू है। इसलिए कोई भी सदस्य किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। कोई भी यदि प्रचार प्रसार करती पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी।

Officer's order, women of support group should stay away from election campaign