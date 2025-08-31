परतला आवासीय प्रोजेक्ट: छह साल से बैंक लोन की किश्त भर रहे, हितग्राहियों को नहीं मिला मकान



आवेदन में कहा गया कि वर्ष 2019 में सभी हितग्राहियों ने आवास भवन बुकिंग के दौरान नगर पालिक निगम की शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत बुकिंग राशि जमा की थी। इसके बाद बैंक से होम लोन लेकर निगम की मांग के अनुसार 10 लाख से 30 लाख तक की राशि जमा कर दी है। विडंबना यह है कि इन पिछले 5 वर्षों से होम लोन के एवज में बैंक की किश्त भी दे रहे हैं एवं किराये के मकान में रहने को भी मजबूर हैं। निगम की ओर से परतला प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना की करीब 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी नहीं मिल सकी।

