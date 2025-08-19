रेलवे ओवरब्रिज: डीआरएम ने इंजीनियरिंग विभाग तक पहुंचाया पत्र



पिछले माह ही नगर निगम की कंसलटेंसी फर्म ने रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया था। इस पर निगम ने रेलवे को पत्र लिखकर ओवरब्रिज की लागत ५०-५० प्रतिशत वहन करने की बात कहीं है।

निगम के अनुसार इन दोनों रेलवे क्रांसिंग में लगातार इंदौर, दिल्ली, आमला और जुन्नारदेव ट्रेनों के करीब ८ से १० फेरा होने से आवागमन की समस्या मुद्दा रही है। इसे हल करने राज्य शासन के समक्ष ओवरब्रिज का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर शासन की ओर से ५२ करोड़ रुपए का बजट देने पर सहमति दी गई है। इसके अलावा रेलवे भी अपनी ओर से राशि अलग मिलाएगा।