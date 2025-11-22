एक दिन की रिमांड पर रंगनाथन आया जेल से बाहर, शाम को फिर पहुंचा जेल

छिंदवाड़ा. कुंडीपुरा पुलिस ने ग्राम ककई की पांच वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की जहरीले कफ सिरप से मौत मामले में शुक्रवार को रंगनाथन को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। रंगनाथन से दिन भर पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे शाम को न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया। इस दौरान पुलिस ने रंगनाथन से कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सप्लाई से लेकर उसमें मिलाए गए केमिकल से संबंधित पूछताछ की तथा उसके बयान दर्ज कर उसे जेल पहुंचा दिया। बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ देने के मामले में पुलिस ने छोटी बाजार स्थित आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार मिश्रा तथा फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को पहले ही आरोपी बनाया है, जिसके बाद दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन तथा केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी को भी आरोपी बनाया गया।