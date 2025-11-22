एक दिन की रिमांड पर रंगनाथन आया जेल से बाहर, शाम को फिर पहुंचा जेल

rangnathan
छिंदवाड़ा. कुंडीपुरा पुलिस ने ग्राम ककई की पांच वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की जहरीले कफ सिरप से मौत मामले में शुक्रवार को रंगनाथन को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। रंगनाथन से दिन भर पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे शाम को न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया। इस दौरान पुलिस ने रंगनाथन से कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सप्लाई से लेकर उसमें मिलाए गए केमिकल से संबंधित पूछताछ की तथा उसके बयान दर्ज कर उसे जेल पहुंचा दिया। बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ देने के मामले में पुलिस ने छोटी बाजार स्थित आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार मिश्रा तथा फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को पहले ही आरोपी बनाया है, जिसके बाद दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन तथा केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी को भी आरोपी बनाया गया।
जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है, इस प्रकरण में आठवां आरोपी पांड्या केमिकल का मालिक शैलेष पांड्या है जिसे गिरफ्तार कर एसआईटी ने तीन दिन की रिमांड पर लिया। शैलेष पांड्या की कंपनी पांड्या केमिकल ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को डाइएथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल सप्लाई किया था जो कि खराब ग्रेड का था। रिमांड के पहले दिन शैलेष पांड्या से इस बात की पूछताछ की गई कि उसकी कंपनी ने उस डाइएथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल को कहां से खरीदा था तथा किस किसको बेचा था। रॉ मटेरियल सप्लाई के दस्तावेजों को लेकर भी टीम पड़ताल कर रही है।
