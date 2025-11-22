Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

एक दिन की रिमांड पर रंगनाथन आया जेल से बाहर, शाम को फिर पहुंचा जेल

कोल्ड्रिफ कफ सिरप के मालिक से की कुंडीपुरा पुलिस ने की पूछताछ, अंबिका विश्वकर्मा की मौत मामले है आरोपी

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Nov 22, 2025

rangnathan

rangnathan

छिंदवाड़ा. कुंडीपुरा पुलिस ने ग्राम ककई की पांच वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की जहरीले कफ सिरप से मौत मामले में शुक्रवार को रंगनाथन को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। रंगनाथन से दिन भर पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे शाम को न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया। इस दौरान पुलिस ने रंगनाथन से कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सप्लाई से लेकर उसमें मिलाए गए केमिकल से संबंधित पूछताछ की तथा उसके बयान दर्ज कर उसे जेल पहुंचा दिया। बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ देने के मामले में पुलिस ने छोटी बाजार स्थित आर्शीवाद मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल कुमार मिश्रा तथा फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को पहले ही आरोपी बनाया है, जिसके बाद दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन तथा केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी को भी आरोपी बनाया गया।

केमिकल सप्लायर से एसआईटी ने की पूछताछ


जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है, इस प्रकरण में आठवां आरोपी पांड्या केमिकल का मालिक शैलेष पांड्या है जिसे गिरफ्तार कर एसआईटी ने तीन दिन की रिमांड पर लिया। शैलेष पांड्या की कंपनी पांड्या केमिकल ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु को डाइएथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल सप्लाई किया था जो कि खराब ग्रेड का था। रिमांड के पहले दिन शैलेष पांड्या से इस बात की पूछताछ की गई कि उसकी कंपनी ने उस डाइएथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल को कहां से खरीदा था तथा किस किसको बेचा था। रॉ मटेरियल सप्लाई के दस्तावेजों को लेकर भी टीम पड़ताल कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एक दिन की रिमांड पर रंगनाथन आया जेल से बाहर, शाम को फिर पहुंचा जेल

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को बताया क्या है ऑपरेशन मुस्कान

chhindwara police
छिंदवाड़ा

बीमा कंपनी को देना होगा वाहन मालिक को 17 लाख 25 हजार की क्षतिपूर्ति राशि

छिंदवाड़ा

जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी को केमिकल सप्लाई करने वाला सप्लायर गिरफ्तार

शैलेष पांड्या
छिंदवाड़ा

कोर्ट परिसर में नाइट ड्यूटी कर रहे आरक्षक की मौत, शौचालय में मिली लाश

saf constable death night duty heart attack chhindwara court
छिंदवाड़ा

टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी से ट्रैक होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ई-चालान पहुंचेगा मोबाइल नंबर पर

HSRP
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.