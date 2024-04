गर्मी की शुरुआत में ही किल्लत, आठ दिन में एक बार जलापूर्ति

नगर के पांच वार्डों में आठ से दस दिन के अंतराल मे पानी सप्लाई करने का आरोप कांग्रेस पार्षदों ने लगाया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को सौंपे गए पत्र में कहा है कि वार्ड 17 से 21 तक पानी आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब है। इन वार्डो में स्थानीय स्तर पर कोई जल स्रोत नहीं है। जल आपूर्ति की वर्तमान हालत के कारण वार्डवासियों में असंतोष है।

Shortage in the beginning of summer, water supply once in eight days