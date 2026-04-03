युवक का अपहरण कर की मारपीट, अधमरा कर घर के पास छोड़ भागे आरोपी

छिंदवाड़ा. क्षेत्र में अपना खौफ बनाने व दबंगई दिखाने आरोपियों ने पहले एक युवक को घर से बुलाया तथा उसका अपहरण कर पहाड़ी पर ले गए, मारपीट करने के बाद आरोपियों ने घायल युवक को उसके घर पर छोडकऱ फरार हो गए। प्रकरण की शिकायत घायल युवक के परिजनों ने रावनवाड़ा पुलिस को की तो पुलिस तत्काल हरकत में आई और पांचों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने सभी आरोपियों का गुरुवार को जुलूस निकाला तथा न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया है। इस कार्रवाई में रावनवाड़ा थाना निरीक्षक कंचन सिंह राजपूत, सउनि बालकृष्ण तिवारी, प्रधान आरक्षक अनिल विश्वकर्मा, आरक्षक हर्षित कोल्हे, मोहन शर्मा, अशोक वर्मा, सनत तिवारी की मुख्य भूमिका रही है।