मुख्य सचिव के साथ बैठक की राह देख रहा कलेक्टे्रट बिल्डिंग प्रोजेक्ट

कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मुख्य सचिव के साथ बैठक की राह देख रहा है। इसे साधिकार समिति में भी पेश नहीं किया गया है। पूरी फाइल भोपाल में अटकी है। जिला अधिकारी लम्बे समय से बिल्डिंग प्रोजेक्ट की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे है।

बता दें कि गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अधीन पुनर्घनत्वीकरण नीति के तहत नवीन संयुक्त कलेक्टर भवन प्रस्तावित किया गया है। इस भवन में कलेक्ट्रेट भवन में मौजूद ऑफिस तो रहेंगे, साथ ही शहर के अलग-अलग कोने में बिखरे ऑफिसों को भी कक्ष मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में मौजूदा कलेक्ट्रेट भवन को तोडकऱ नया भवन बनाया जाएगा। इसकी तैयारी हो गई है।