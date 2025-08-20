शांत नहीं हो पाया किसान आंदोलन, यूरिया पर तनातनी बरकरार

खरीफ सीजन की मुख्य फसल मक्का में यूरिया की जरूरत किसानों को शहर पहुंचा रही है। दुर्भाग्य से गांव की सोसाइटी में यूरिया नहीं मिल रही है। परासिया रोड नोनिया करबल की मार्केटिंग सोसाइटी में किसानों को दो बोरी यूरिया नकद में दी जा रही है। पिछले दो दिन से किसानों के हंगामे और वितरण में असंतोष को देखते हुए प्रशासन और कृषि अधिकारियों ने मंगलवार को मार्केटिंग सोसाइटी में केवल पर्ची काटने का इंतजाम किया था। वितरण व्यवस्था गुरैया गोदाम से की जा रही थी। किसानों ने वितरण व्यवस्था से असंतुष्ट होकर सब्जी मण्डी के सामने चक्काजाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने पर किसान माने। आंदोलन समाप्त किया।

