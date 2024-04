हरिनाम श्रवण से मन हो जाता है निर्मल

नगर में चल रही रौप्य महोत्सव में सुनाते हुए सोपान कन्हेरकर ने हरि नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। उनके प्रति समर्पण ही व्यक्ति के जीवन में सफलता का द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि राम नाम की ऐसी मधुरता कि इसे जपने से काम, क्रोध, मद सब नष्ट हो जाता है।

The mind becomes pure by listening to Hari Naam.