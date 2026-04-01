सडक़ तक आ पहुंची गैस सिलेंडर की कतार, पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्था

छिंदवाड़ा. गैस सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई जिले में होने के बाद भी लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण होम डिलेवरी नहीं होना है। मंगलवार को फिर से खजरी मार्ग स्थित एचपी गैस गोदाम में गैस सिलेंडर लेने लोगों का हुजूम लग गया। अपना नंबर ऑनलाइन लगाने के बाद भी जब गैस सिलेंडर की होम डिलेवरी नहीं हो पाई तो लोग गैस सिलेंडर लेने गोदाम पहुंच गए। सिलेंडर की लंबी लाइन गैस गोदाम के सामने से मुख्य सडक़ तक कई मीटर तक लग गई। भीड़ इतनी एकत्रित हो गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया। सुबह पांच बजे से लोग गोदाम के सामने पहुंच गए तथा सिलेंडर की लाइन लगा दी, गैस गोदाम खुलने के बाद लोगों को एक के बाद एक करके गैस सिलेंडर दिए गए।