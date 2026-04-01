6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

सडक़ तक आ पहुंची गैस सिलेंडर की कतार, पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्था

खजरी मार्ग स्थित गैस गोदाम में रोजाना देखी जा रही अव्यवस्था, सुबह छह बजे से लग रही कतार

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Apr 01, 2026

chhindwara police

chhindwara police

छिंदवाड़ा. गैस सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई जिले में होने के बाद भी लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण होम डिलेवरी नहीं होना है। मंगलवार को फिर से खजरी मार्ग स्थित एचपी गैस गोदाम में गैस सिलेंडर लेने लोगों का हुजूम लग गया। अपना नंबर ऑनलाइन लगाने के बाद भी जब गैस सिलेंडर की होम डिलेवरी नहीं हो पाई तो लोग गैस सिलेंडर लेने गोदाम पहुंच गए। सिलेंडर की लंबी लाइन गैस गोदाम के सामने से मुख्य सडक़ तक कई मीटर तक लग गई। भीड़ इतनी एकत्रित हो गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया। सुबह पांच बजे से लोग गोदाम के सामने पहुंच गए तथा सिलेंडर की लाइन लगा दी, गैस गोदाम खुलने के बाद लोगों को एक के बाद एक करके गैस सिलेंडर दिए गए।

विभाग ने बुकिंग व रिफिल की जानकारी एकत्रित की

खाद्य विभाग ने जिले की सभी गैस एजेंसियों की जानकारी एकत्रित की है। जिसमें नाहर एलाइड गैस एजेंसी ने अपने उपभोक्ताओं को 24 मार्च, छिंदवाड़ा एचपी गैस एजेंसी ने 27 मार्च, अतिशय गैस एजेंसी ने 26 मार्च तक मधुराजास्वामी एजेंसी ने 31 मार्च, प्रीति भारत एजेंसी ने 21 मार्च तक की बुकिंग किए गए गैस रिफिल को होम डिलेवरी के माध्यम से प्रदाय किए जाएंगे। गैस एजेंसियों में प्रतिदिन गैस प्लांट से पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर रिफिल प्राप्त हो रहे है। सभी होम डिलेवरी के माध्यम से ही गैस रिफिल प्राप्त करे, किसी उपभोक्ता की रिफिल बुकिंग दिनांक 15 मार्च के पूर्व की हो और उन्हें गैस रिफिल अप्राप्त हो ऐसी स्थिति में वह खाद्य विभाग कंट्रोल रूम के नंबर 07162-243409 पर अपनी शिकायत कर दर्ज करवा सकते है।

होम डिलेवरी के लिए पहुंच रही गाड़ी रोक रहे

गैस एजेंसियों से होम डिलेवरी के लिए निकलने वाले वाहनों को लोग गली मोहल्लों में रोक रहे है तथा होम डिलेवरी नहीं करने दे रहे है। जिसकी शिकायत खाद्य विभाग को लगातार मिल रही है। विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि गैस होम डिलेवरी के माध्यम से ही मिलेगी। विभाग ने बुकिंग के हिसाब से गैस की होम डिलेवरी को तेज कराया है। बुधवार से गैस गोदामों से गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। मंगलवार को 2607 उपभोक्ताओं गैस सिलेंडर की डिलेवरी दी गई है जो कि आम दिनों की तुलना में दो गुनी है।

इनका कहना है।

गैस एजेंसियों से बुकिंग की जानकारी ली गई है, सभी गैस एजेंसियों को गैस प्लांट से पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर मिल रहे है। घबराहट में गैस बुकिंग व प्राप्ति के लिए जल्द बाजी ना करें। होम डिलेवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध होंगे।

राघवेंद्र लिल्हारे, सहायक खाद्य अधिकारी, छिंदवाड़ा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 12:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / सडक़ तक आ पहुंची गैस सिलेंडर की कतार, पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्था

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अम्मा अस्पताल को सीएमएचओ ने बंद करने के दिए आदेश, बिना आईसीयू, मेडिकल स्पेशलिस्ट के हुआ गर्भवती का उपचार

chhindwara
छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में जादू टोना के शक में की बुजुर्ग की हत्या

chhindwara police
छिंदवाड़ा

जनगणना प्रशिक्षण का समापन, फील्ड ट्रेनर्स ने किया मॉक प्रैक्टिस

chhindwara
छिंदवाड़ा

युवक का अपहरण कर की मारपीट, अधमरा कर घर के पास छोड़ भागे आरोपी

chhindwara police
छिंदवाड़ा

कमलनाथ ने किया मोदी सरकार का बचाव, बोले- 'गैस की किल्लत नहीं, माहौल बनाया गया'

kamal nath
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.