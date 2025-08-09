नगरीय प्रशासन आयुक्त ने गुस्से में कहा- नेतागिरी करने आते हो क्या

दौरे की शुरुआत प्रात धरमटेकड़ी क्षेत्र से हुई, जहां आयुक्त ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं अटल वाटिका का निरीक्षण किया। इसके बाद आनंदम टाउनशिप, सोनपुर मल्टी एवं इमलीखेड़ा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आगामी विकास कार्यों के लिए एक्शन प्लान शीघ्र तैयार किया जाए। साथ ही आम नागरिकों को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने निर्देश भी दिए। दोपहर में परासिया रोड स्थित होटल में छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना जिले की 17 नगरीय निकायों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की।