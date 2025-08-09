नगरीय प्रशासन आयुक्त ने गुस्से में कहा- नेतागिरी करने आते हो क्या

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने इमलीखेड़ा में हाउसिंग प्रोजेक्ट में अधूरे काम पर पूर्ण भुगतान पर निगम अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही पार्षद के न होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही एक बार गुस्से में कहा कि नेतागिरी करने आते हो क्या।
दौरे की शुरुआत प्रात धरमटेकड़ी क्षेत्र से हुई, जहां आयुक्त ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं अटल वाटिका का निरीक्षण किया। इसके बाद आनंदम टाउनशिप, सोनपुर मल्टी एवं इमलीखेड़ा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आगामी विकास कार्यों के लिए एक्शन प्लान शीघ्र तैयार किया जाए। साथ ही आम नागरिकों को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने निर्देश भी दिए। दोपहर में परासिया रोड स्थित होटल में छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना जिले की 17 नगरीय निकायों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अग्रिम जैन, नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय, संभागीय कार्यपालन यंत्री सुरेश डेहरिया, कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर सहायक यंत्री अभिषेक शिवहरे, सुरेन्द्र गुप्ता सहित सभी 17 नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र छूट हितग्राहियों को प्राथमिकता से लाभ दिलाने पर बल दिया गया। साथ ही इंटीग्रेटेड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
भोंडवे के ननि कार्यालय पहुंचने पर महापौर विक्रम अहके ने जेल बगीचा शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, ऑडिटोरियम, निगम के हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसी अन्य आगामी योजनाओं पर ध्यान दिलाया। विभागीय आयुक्त ने सकारात्मक सहयोग का भरोसा महापौर को दिया। महापौर ने शहर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आयुक्त से विशेष निधि की मांग भी की।