मोक्षधाम में बैठ कर आईपीएल पर लगवा रहे थे सट्टा

पुलिस ने आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे दो खाईबाजों को गिरफ्तार कर लिया। ये महाराष्ट्र सीमा स्थित लांघा के मोक्षधाम से सट्टे का संचालन कर रहे थे। आरोपियों से एक लैपटॉप, तीन मोबाइल और दो एटीएम कार्ड के अलावा सट्टे की राशि 53 हजार 500 रुपए जब्त किए गए।

They were betting on IPL while sitting in Mokshadham