आपदाओं के समय ‘क्या करें और क्या न करें’ विषय पर प्रशिक्षण



सौंसर. शासकीय महाविद्यालय सौंसर में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्राचार्य इंद्रपाल राऊत तथा स्नेह सम्मेलन प्रभारी डॉ. नीलम कीर्ति गेडाम की उपस्थिति में जन भागीदारी समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर अंबडकर तथा जनभागीदारी समिति के सदस्य नीता बोडखे व सदस्य संजय पराडकर,ज्योत्सना पात्रिकर उपस्थित रहे । प्रथम दिवस खेल व ललित कलाओं का आयोजन खेल शिक्षक संजय भुझाड़े, सारिका बंसोड़ व अंजू चौहान के नेतृत्व में किया गया। क्रिकेट, शतरंज, कैरम ,बैडमिंटन, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक, रंगोली व मेहंदी स्पर्धा हुई।

दूसरे दिन मुख्य अतिथि विधायक विजय चौरे उपस्थित रहे। उन्होंने विधायक निधि से एक वाटर कूलर दिया।

पुरस्कार वितरण में पूर्व स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री नानाभाऊ मोहोड़, कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश, शहनाज़ खान प्राचार्य पीएम कॉलेज पांढुर्णा, डॉ. डीके इंदौरकर पांढुरना, जन भागीदारी अध्यक्ष चंद्रशेखर अंबडकर व नीता बोडख़े पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उपस्थित रहे। प्राचार्य इंद्रपाल राऊत तथा स्नेह सम्मेलन प्रभारी डॉ. नीलम कीर्ति गेडाम ने शाल-श्रीफल तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। छात्र-छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। पुरस्कार वितरण किया। मंच संचालन विजय मंडराह, शिखा साहू, भारती राय तथा मोहनलाल परतेती ने किया।

