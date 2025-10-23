लम्बे समय से ट्रांसपोर्ट नगर का काम ठप, दोबारा नहीं हो सके समतलीकरण के टेंडर

ट्रांसपोर्टर इसके निर्माण के इंतजार में राह तक रहे हैं।बीती 30 मार्च को हुई नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस पार्षदों ने ट्रांसपोर्ट नगर में समतलीकरण टेंडर के पहले शुरू किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। पार्षदों ने बिना टेंडर किए 2.70 करोड़ रुपए का समतलीकरण कार्य कैसे करने का सवाल उठाया था। तब ट्रांसपोर्ट नगर के समतलीकरण का कार्य तुरंत रोकने का निर्णय हुआ। नगर निगम सम्मेलन में विवाद से घिरने के बाद अगस्त में इसका टेंडर किया गया। फिर राजनीतिक दबाव में उसे निरस्त कर दिया गया। तब से यह मामला ठंडे बस्ते में है। इसे दोबारा शुरू करने के प्रयास नाकाफी बताए जा रहे हैं। वर्तमान में ग्राम सारसवाड़ा में प्रस्तावित स्थल झाडिय़ों से घिरा है। ग्राम सारसवाड़ा से पहुंच मार्ग जर्जर और बदहाल बताया गया है।