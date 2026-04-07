दो लड़कियों को बहला फुसला कर ले गए, पुलिस ने भोपाल में ढूंढ निकाला, दो आरोपी नागपुर से पकड़े

सांवरी चौकी प्रभारी एसआई मुकेश द्विवेदी ने बताया कि 31 मार्च 2026 को दो लड़कियां जो कि आपस में सहेलियां थी तथा गांव में किसी फलदान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। अगले दिन एक अप्रेल 2026 को जब वह सुबह तक घर नहीं आई तो परिजनों ने सोचा कि कार्यक्रम स्थल पर ही सो गई होगी। जब वह दोनों दो अप्रेल 2026 को भी नहीं आई तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारी व आसपास के गांवों में उन्हें ढूंढा लेकिन जब दोनों की कोई सूचना नहीं मिली तो सांवरी चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। तीन अप्रेल 2026 को पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर लड़कियों को बहलाफुसला कर भगा ले जाने के शक में अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।