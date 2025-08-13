13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

जिला भाजपा की कार्यकारिणी कब, लेना पड़ेगा अनुमति

करीब दो सौ नामों पर चर्चा उपरांत पर्यवेक्षक उन्हें भोपाल ले गए, जहां वे प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इसके उपरांत जिला कार्यकारिणी को हरी झण्डी मिलेगी।

छिंदवाड़ा

manohar soni

Aug 13, 2025

भाजपा जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए दो पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में राय शुमारी की। करीब दो सौ नामों पर चर्चा उपरांत पर्यवेक्षक उन्हें भोपाल ले गए, जहां वे प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इसके उपरांत जिला कार्यकारिणी को हरी झण्डी मिलेगी।


भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव के पुन: रिपीट होने पर जिला कार्यकारिणी का गठन होना शेष है। इसके तीन महामंत्री पदों पर युवा नेताओं की नजर लगी हुई है। इन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं की दृष्टि में दबदबे वाला पद माना जाता है।
इस सिलसिले में चर्चा करने भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने दो पर्यवेक्षकों आदित्य शुक्ला और बहादुर मुकाते को छिंदवाड़ा पहुंचाया। दोनों नेताओं ने 50 से 60 वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की। वरिष्ठ नेताओं ने अपने समर्थकों के नाम दिए। दिन भर रायशुमारी का सिलसिला चलता रहा।


भाजपा जिलाध्यक्ष यादव ने चर्चा में कहा कि पर्यवेक्षकों ने वरिष्ठ नेताओं से जिला कार्यकारिणी के बारे में चर्चा की और राय ली। इस पर नाम भोपाल ले गए। उम्मीद है कि एक सप्ताह मे कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा।


इधर, कांग्रेस में जिलाध्यक्ष पद की चर्चाएं तेज


इधर, कांग्रेस में जिलाध्यक्ष पद की चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस पर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। जल्द ही नए जिलाध्यक्ष पद की घोषणा हो सकती है। पिछले दिनों तीन सदस्यीय दल ने अलग-अलग जिले का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उनके सामने कांग्रेस के नेताओं ने जिलाध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी पेश की थी। देखना होगा कि छिंदवाड़ा जिले की कमान किसे सौंपी जाती है।
…..

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 11:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / जिला भाजपा की कार्यकारिणी कब, लेना पड़ेगा अनुमति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.