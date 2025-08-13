जिला भाजपा की कार्यकारिणी कब, लेना पड़ेगा अनुमति



भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव के पुन: रिपीट होने पर जिला कार्यकारिणी का गठन होना शेष है। इसके तीन महामंत्री पदों पर युवा नेताओं की नजर लगी हुई है। इन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं की दृष्टि में दबदबे वाला पद माना जाता है।

इस सिलसिले में चर्चा करने भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने दो पर्यवेक्षकों आदित्य शुक्ला और बहादुर मुकाते को छिंदवाड़ा पहुंचाया। दोनों नेताओं ने 50 से 60 वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की। वरिष्ठ नेताओं ने अपने समर्थकों के नाम दिए। दिन भर रायशुमारी का सिलसिला चलता रहा।