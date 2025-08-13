जिला भाजपा की कार्यकारिणी कब, लेना पड़ेगा अनुमति

भाजपा जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए दो पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में राय शुमारी की। करीब दो सौ नामों पर चर्चा उपरांत पर्यवेक्षक उन्हें भोपाल ले गए, जहां वे प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इसके उपरांत जिला कार्यकारिणी को हरी झण्डी मिलेगी।
भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव के पुन: रिपीट होने पर जिला कार्यकारिणी का गठन होना शेष है। इसके तीन महामंत्री पदों पर युवा नेताओं की नजर लगी हुई है। इन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं की दृष्टि में दबदबे वाला पद माना जाता है।
इस सिलसिले में चर्चा करने भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने दो पर्यवेक्षकों आदित्य शुक्ला और बहादुर मुकाते को छिंदवाड़ा पहुंचाया। दोनों नेताओं ने 50 से 60 वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की। वरिष्ठ नेताओं ने अपने समर्थकों के नाम दिए। दिन भर रायशुमारी का सिलसिला चलता रहा।
भाजपा जिलाध्यक्ष यादव ने चर्चा में कहा कि पर्यवेक्षकों ने वरिष्ठ नेताओं से जिला कार्यकारिणी के बारे में चर्चा की और राय ली। इस पर नाम भोपाल ले गए। उम्मीद है कि एक सप्ताह मे कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा।
इधर, कांग्रेस में जिलाध्यक्ष पद की चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस पर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। जल्द ही नए जिलाध्यक्ष पद की घोषणा हो सकती है। पिछले दिनों तीन सदस्यीय दल ने अलग-अलग जिले का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उनके सामने कांग्रेस के नेताओं ने जिलाध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी पेश की थी। देखना होगा कि छिंदवाड़ा जिले की कमान किसे सौंपी जाती है।
…..