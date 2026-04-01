चोरी की घटनाओं को लेकर युवक कांग्रेस का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

छिंदवाड़ा. शहर युवक कांग्रेस ने शहर में बढ़ती चोरी को लेकर शुक्रवार को सीएसपी अजय राणा को एसपी के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का कहना था कि अपराधियों में वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है। कोतवाली थाना परिसर के भीतर से अधिवक्ता की बाइक चोरी कर ली गई। लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है, जिस पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। नगर व जिलेभर में सतत रूप से हो रही चोरियां व अन्य जघन्य अपराध हो रहे हैं। शहर युवक कांग्रेस ने चोरी का जल्द से जल्द खुलासा करने, ऑन लाइन धोखाधड़ी के मामले में पीडि़त लोगों को न्याय दिलाने, शहर के प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने, शहर के प्रमुख स्थलों के बंद पड़े सीसीटीवी तत्काल चालू कराने एवं सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, रात्रि के समय सघन जांच अभियान चलाने, जन संवाद और सूचना तंत्र, पुलिस मित्र, मोहल्ला समितियों के साथ बैठकर स्थानीय युवाओं को पुलिस मित्र के रूप में जोडऩे, नगर के भीतर रह रहे किराएदारों का सत्यापन, मातृ शक्ति की सुरक्षा को लेकर विशेष महिला पुलिस दस्ता निर्भया या शक्ति मोबाइल कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों के पास तैनात करने सहित अन्य मांग की है। इस दौरान विशेष माहोरे, जगदम्बा पटेल, विशेष पटेल, नावेद खान, अर्पित तिवारी, पवन वर्मा, देवेंद्र बनवारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।