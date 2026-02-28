कॉलर पकड़ा, गालियां दीं…बिच सड़क सपा नेता की गुंडागर्दी, ऑन ड्यूटी दरोगा से की मारपीट

यह घटना शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे की है। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर रैपुरा थाना क्षेत्र के भौंरी चौराहे का है। दरोगा सुभाष राम एक मारपीट के मामले की जांच के सिलसिले में कृषक इंटर कॉलेज के पास पहुंचे थे। वहीं पर भौंरी गांव निवासी दद्दू यादव अपने भाई चुनबद्दा यादव के साथ एक दुकान पर बैठा था। दद्दू यादव सपा से जुड़ा बताया जा रहा है और चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रहता है। जब दरोगा ने उससे पूछताछ शुरू की और थाने चलने को कहा, तो वह भड़क गया। उसने दरोगा का कॉलर पकड़ लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद धक्का-मुक्की भी की।