चित्रकूट

प्रिंसिपल ने छात्राओं से कराई मालिश, कलासरूम में लेटकर छात्रा को पीठ पर चलवाया, गिरी गाज

चित्रकूट के प्राथमिक विद्यालय नया बाजार-1 में हेडमास्टर मधु कुमारी राय पर छात्रों से पैरों से मालिश करवाने का आरोप सामने आया।

चित्रकूट

image

Anuj Singh

Mar 07, 2026

हेडमास्टर ने छात्राओं से करवाई पैरों की मालिश

हेडमास्टर ने छात्राओं से करवाई पैरों की मालिश

Chitrakoot News: चित्रकूट के एक सरकारी स्कूल से टीचर-स्टूडेंट की गरिमा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला हेडमास्टर द्वारा क्लासरूम में छात्राओं से मालिश करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना चित्रकूट के 'प्राथमिक विद्यालय नया बाजार-1' की है। यहाँ तैनात हेडमास्टर मधु कुमारी राय पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे अपनी देह दबवाई। घटना 28 फरवरी की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हेडमास्टर जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई हैं और कक्षा 2 की एक मासूम बच्ची उनकी पीठ पर खड़े होकर उसे पैरों से दबा रही है। इस दौरान क्लास के बाकी बच्चे शोर मचा रहे थे और पढ़ाई पूरी तरह ठप थी।

बच्ची ने किया खुलासा

जानकारी के मुताबिक, हेडमास्टर सुबह करीब 11 बजे क्लास में पहुंचीं, जहाँ कक्षा 2 और 3 के बच्चे साथ बैठे थे। उन्होंने एक छात्रा को बुलाकर मालिश करने को कहा। जब बच्ची ने हिचकिचाते हुए कहा कि उसे मालिश करना नहीं आता, तो हेडमास्टर ने उसे निर्देश दिया कि बस पीठ पर चढ़कर चलना है। स्कूल स्टाफ के ही किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और शुक्रवार को इसे सार्वजनिक कर दिया।

ग्रामीणों के गंभीर आरोप

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में यह सब पहली बार नहीं हुआ है। हेडमास्टर अक्सर बच्चों से निजी काम और मालिश करवाती थीं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद ही प्रशासन की नींद टूटी।

प्रशासन की कार्रवाई हेडमास्टर सस्पेंड

वीडियो वायरल होते ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) वीरेंद्र कुमार शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया। शुरुआती जांच में वीडियो सही पाया गया, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई। हेडमास्टर मधु कुमारी राय को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की गहराई से जांच के लिए आदेश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Chitrakoot / प्रिंसिपल ने छात्राओं से कराई मालिश, कलासरूम में लेटकर छात्रा को पीठ पर चलवाया, गिरी गाज

