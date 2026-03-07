प्रिंसिपल ने छात्राओं से कराई मालिश, कलासरूम में लेटकर छात्रा को पीठ पर चलवाया, गिरी गाज

यह घटना चित्रकूट के 'प्राथमिक विद्यालय नया बाजार-1' की है। यहाँ तैनात हेडमास्टर मधु कुमारी राय पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे अपनी देह दबवाई। घटना 28 फरवरी की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हेडमास्टर जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई हैं और कक्षा 2 की एक मासूम बच्ची उनकी पीठ पर खड़े होकर उसे पैरों से दबा रही है। इस दौरान क्लास के बाकी बच्चे शोर मचा रहे थे और पढ़ाई पूरी तरह ठप थी।