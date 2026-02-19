19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्रकूट

ब्रेकर पर उछला ट्रैक्टर बना काल, मायके से लौट रही महिला और मासूम की दर्दनाक मौत

Tractor Hits Breaker:भरतकूप थाना क्षेत्र में ब्रेकर पर ट्रैक्टर के उछलने से एक महिला और उसकी दो वर्षीय भतीजी नीचे गिर गईं। ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से दोनों की मौत हो गई। महिला मायके से ससुराल लौट रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।

1 minute read
Google source verification

चित्रकूट

image

Avanish Kumar

Feb 19, 2026

चित्रकूट। भरतकूप थाना क्षेत्र के भैसौधा व बंशीपुर के पास एक हादसे में ट्रैक्टर से गिरकर महिला और उसकी मासूम भतीजी की मौत हो गई। बताया गया कि माइनर के पास बने ब्रेकर पर ट्रैक्टर के अचानक उछलने से दोनों नीचे गिर पड़ीं, जिसके बाद ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मायके से जा रही थी ससुराल -

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान शबीना (30) के रूप में हुई है, जबकि बच्ची दो वर्षीय सोफिया उर्फ सना थी। शबीना अपने मायके से ससुराल जा रही थी। घटना के समय वह गुलाब अली के साथ ट्रैक्टर पर सवार थी। गुलाब अली निवासी कुमेढ़ा सानी गांव, थाना कमासिन, बांदा ने बताया कि वह दो दिन पहले निमंत्रण में शामिल होने निबुहा पुरवा आया था, जहां से वह भाभी के मायके गोबारिया गया था। दोपहर में शबीना, उसकी भतीजी और भैसौधा निवासी भांजे इमामउद्दीन के साथ भैसौधा जाने के लिए निकले थे।

ब्रेकर पर उछल गया था ट्रैक्टर -

गांव से कुछ दूरी पर माइनर के पास बने ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछल गया। इसी दौरान मासूम गिरने लगी, जिसे बचाने के प्रयास में शबीना भी नीचे गिर गई। दोनों के गिरते ही ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास मौजूद लोगों की मदद से एंबुलेंस के जरिए दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।वही घटना की सूचना मिलते ही मायके और ससुराल पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए।

क्या बोले थाना प्रभारी -

भरतकूप थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, अभी कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Chitrakoot / ब्रेकर पर उछला ट्रैक्टर बना काल, मायके से लौट रही महिला और मासूम की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

चित्रकूट

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चित्रकूट में व्यापारी के बेटे के हत्यारोपी को पुलिस ने मार गिराया,12 घंटे में ही हो गया एनकाउंटर

Up news, chitrakut
चित्रकूट

ठायं…ठायं…ठायं और खेल खत्म, 12 घंटे में मारा गया कारोबारी के बेटे का हत्यारोपी,मर्डर के बाद बक्से में फेंकी थी लाश

murder
चित्रकूट

‘WIFE = आनंद का आश्चर्यजनक साधन’, बयान देकर विवादों में फंसे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, समझें पूरा मामला

चित्रकूट

यूपी में रोडवेज बस और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, 4 मरे…पांच घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

Up news, chitrakoot
चित्रकूट

UP School Holiday: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कल रहेंगे बंद, प्रशासन ने आदेश जारी

भारी बारिश की चेतावनी: यूपी के इस जिले में कल कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Social Media /X)
चित्रकूट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.