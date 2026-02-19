ब्रेकर पर उछला ट्रैक्टर बना काल, मायके से लौट रही महिला और मासूम की दर्दनाक मौत

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान शबीना (30) के रूप में हुई है, जबकि बच्ची दो वर्षीय सोफिया उर्फ सना थी। शबीना अपने मायके से ससुराल जा रही थी। घटना के समय वह गुलाब अली के साथ ट्रैक्टर पर सवार थी। गुलाब अली निवासी कुमेढ़ा सानी गांव, थाना कमासिन, बांदा ने बताया कि वह दो दिन पहले निमंत्रण में शामिल होने निबुहा पुरवा आया था, जहां से वह भाभी के मायके गोबारिया गया था। दोपहर में शबीना, उसकी भतीजी और भैसौधा निवासी भांजे इमामउद्दीन के साथ भैसौधा जाने के लिए निकले थे।