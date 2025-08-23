शनि अमावस्या पर सांवलिया सेठ पहुंचे 4 लाख श्रद्धालु… करीब 1 KM लंबी लगी कतार, धारण करवाई स्वर्ण पोशाक

शनिवार को तड़के चार बजे से ही श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। जो रात तक जारी रहा। शनि अमावस्या होने के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित दूर-दराज से श्रद्धालु सांवलियाजी पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमावस्या से एक दिन पहले ही सांवलियाजी पहुंच गए। पूरे दिन दर्शन के लिए भक्तों के कतारें लगी रहीं।