किसानों का गजब जुगाड़: खेत में CCTV और सोलर सेंसर, अब घर बैठे मोबाइल पर हो रही ‘सफेद सोने’ की रखवाली

इंसानों से ज्यादा खतरा उन नशेड़ी तोतों से है, जो अफीम के डोडे से दूध चुराने के आदी हो चुके हैं। बंसीजी का खेड़ा के भैरूलाल धाकड़ बताते हैं कि ये तोते अब शोर से भी नहीं डरते। इनसे निपटने के लिए किसानों ने पूरे खेत के ऊपर सफेद और हरी प्लास्टिक की जालियों का हवाई किला तान दिया है। हालांकि इसमें प्रति बीघा हजारों का अतिरिक्त खर्च आ रहा है, लेकिन बेशकीमती उपज बचाने के लिए यह किसानों की मजबूरी बन गई है।