चित्तौड़गढ़

किसानों का गजब जुगाड़: खेत में CCTV और सोलर सेंसर, अब घर बैठे मोबाइल पर हो रही ‘सफेद सोने’ की रखवाली

Afeem Ki Kheti : मेवाड़ की धरा पर इन दिनों अफीम के खेतों में सफेद फूलों की चादर बिछी है। फसल अपने पूरे यौवन पर है, लेकिन इस 'सफेद सोने' की चमक ने किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है।

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

image

मुकेश धाकड़

Jan 17, 2026

खेत के ऊपर तानी गई नेट और निगरानी करता सीसीटीवी कैमरा। फोटो पत्रिका

भदेसर (चित्तौड़गढ़)। मेवाड़ की धरा पर इन दिनों अफीम के खेतों में सफेद फूलों की चादर बिछी है। फसल अपने पूरे यौवन पर है, लेकिन इस 'सफेद सोने' की चमक ने किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। फसल को चोरों, आवारा पशुओं और नशेड़ी तोतों से बचाने के लिए किसानों ने अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर हाईटेक सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है।

स्मार्ट खेती: मोबाइल पर बजता है सायरन

होड़ा क्षेत्र के किसान उदयलाल माली अब घर बैठे अपने खेत की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने खेत की मेड़ पर सोलर पैनल और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं। तकनीक ऐसी कि अगर रात के अंधेरे में कोई परिंदा भी खेत की तरफ फटकता है, तो उदयलाल के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट का सायरन बज उठता है। उदयलाल गर्व से कहते हैं अबे दरपणी की वात री, मोबाइल में सब दीके है।

तोतों से जंग: बिछाया हवाई किला

इंसानों से ज्यादा खतरा उन नशेड़ी तोतों से है, जो अफीम के डोडे से दूध चुराने के आदी हो चुके हैं। बंसीजी का खेड़ा के भैरूलाल धाकड़ बताते हैं कि ये तोते अब शोर से भी नहीं डरते। इनसे निपटने के लिए किसानों ने पूरे खेत के ऊपर सफेद और हरी प्लास्टिक की जालियों का हवाई किला तान दिया है। हालांकि इसमें प्रति बीघा हजारों का अतिरिक्त खर्च आ रहा है, लेकिन बेशकीमती उपज बचाने के लिए यह किसानों की मजबूरी बन गई है।

