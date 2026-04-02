Badi Sadri Neemuch Rail Project: बड़ी सादड़ी-नीमच रेल परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, 110 KMPH के स्पीड ट्रायल से रचा इतिहास

इस सफल ट्रायल के बाद अब सबकी नजरें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के अंतिम निरीक्षण पर टिकी हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार, अगले कुछ ही दिनों में सीआरएस की टीम ट्रैक का बारीकी से मुआयना करेगी। उनकी हरी झंडी मिलते ही बड़ी सादड़ी से नीमच के बीच नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में जलोदा जागीर से आमेट तक का विद्युतीकृत ब्रॉडगेज ट्रैक पूरी तरह तैयार हो चुका है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।