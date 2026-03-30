Rajasthan Rail Project: 25 साल में 7 बार सर्वे, फिर भी नहीं बिछी लाइन, राजस्थान में करोड़ों के ये रेल प्रोजेक्ट अटके

2. बॉर्डर एरिया रेल लाइन सर्वे: सांचौर क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ने को पहले स्तर पर वर्ष 2012 में घोषणा हुई। जिसके बाद फरवरी 2014 को सर्वे हुआ। प्रोजेक्ट कोस्ट 485 करोड़ आंकी गई। बॉर्डर एरिया रेल लाइन सर्वे के तहत यह रेल लाइन सांचौर के पास से होते हुए गुजरात के संथालपुर, सुईगांव, वाव होते हुए गुजरात तक 83 किमी लाइन बिछनी थी। इसमें 3 आरओबी, 17 आरयूबी, 2 बड़े पुल, 27 पुल प्रस्तावित थे। यह रिपोर्ट 12 फरवरी 2014 को सबमिट हुई थी।



3. जैसलमेर-भाभर रेल लाइन सर्वे: फरवरी वर्ष 2016 में रेल बजट में जैसलमेर-भाभर रेल लाइन प्रोजेक्ट घोषित किया गया। प्रोजेक्ट के अनुसार दूठवा, सरवाना, पादरड़ी, रतनपुरा स्टेशन, थराद रोड स्टेशन बनने थे। इसी प्रोजेक्ट को 339 किमी आंका गया। इस प्रोजेक्ट में उंडखा (बाड़मेर), सनावड़ा (बीकानेर), दूठवा (जालोर), धोरीमन्ना (बाड़मेर), पादरड़ी (जालोर) में स्टेशन बनने थे। इस बॉर्डर एरिया रेल लाइन की प्रोजेक्ट कोस्ट 5 हजार करोड़ आंकी गई थी।