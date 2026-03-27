Chittorgarh: बुकिंग हुई पर गैस सिलेंडर नहीं मिला; एजेंसी पर फर्जीवाड़े का आरोप, पुलिस को दी ​रिपोर्ट

कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 23 मार्च को पुन: गैस ऐजेंसी पर संपर्क किया तो वहां मौजूद कर्मचारी देवराज की समस्या का हल करने के बजाय ऑफिस बंद कर चला गया। जिला रसद विभाग को भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुरानी बुकिंग क्यों निरस्त हुई इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। देवराज ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि गैस आफिस पर जब इस बारे में पूछा गया तो उसे संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। पुलिस को दी रिपोर्ट में देवराज ने धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। रसद विभाग अब इस मामले की जांच में जुटा है।