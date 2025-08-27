Chittorgarh : चित्तौड़ में बड़ के नीचे स्थापित होने से नाम पड़ा बड़ा गणेशजी

चित्तौडगढ़़. चित्तौड़ की गंगा कही जाने वाली गंभीरी नदी के किनारे बड़ के पेड़ के नीचे भगवान श्रीगणेश की मूर्ति स्थापित होने के कारण इसे बड़ा गणपति मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। यहां प्रथम पूज्य श्रीगणेश की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। शहर के प्राचीन मंदिरों में शुमार प्रथम पूज्य बड़ा गणपति मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई है। यहां पर प्राचीन पश्चिममुखी गणेश प्रतिमा है। गणेशजी की प्रतिमा में एक नेत्र पश्चिम और दूसरा नेत्र उत्तर की तरफ है, जो माता-पिता दोनों को देखते हुए हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा बहुत प्राचीन है। मंदिर के पुजारी महंत श्यामसुंदर गिरी ने बताया कि मंदिर परिसर का निर्माण भगत रेगर नामक भक्त ने करवाया था। प्रतिमा के पास एक और भगवान गणेश की मूर्ति है। इसमें दाएं हाथ की तरफ सिद्धि और बाएं हाथ की तरफ रिद्धि विराजित है। गणेशजी की मूर्ति की सूंड़ दायी तरफ है, जबकि बड़ी मूर्ति की सूंड़ दक्षिण की तरफ है। भगवान गणेश की प्रतिमा एक ही पत्थर पर उकेरी गई है और यह नृत्य करते हुए आनंद स्वरूप में दिखाई देती है। भक्त यहां मन्नतें मांगने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है।