Rajasthan: भाजपा नेता की हत्या का मामला; इस वजह से उखड़े लोग, कलक्ट्रेट परिसर में शव रखकर किया प्रदर्शन

कूरियर व्यवसायी व भाजपा नेता रमेशचन्द्र इनाणी की गोली मारकर हत्या के दूसरे दिन बुधवार को परिजनों सहित विभिन्न समाज के लोगों ने कलक्ट्रेट परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया।

Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Nov 12, 2025

Chittorgarh BJP leader murder

फोटो पत्रिका

चित्तौडगढ़। कूरियर व्यवसायी व भाजपा नेता रमेशचन्द्र इनाणी की गोली मारकर हत्या के दूसरे दिन बुधवार को परिजनों सहित विभिन्न समाज के लोगों ने कलक्ट्रेट परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया। इनाणी के मृत्यु पूर्व बयान की प्रतिलिपि देने और आरोपी संत की गिरफ्तारी की मांग पर लोग अड़ गए। पहला मौका रहा, जब यहां कलक्ट्रेट परिसर में शव सहित एम्बुलेंस भी ले जाकर प्रदर्शन किया गया।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष व कूरियर व्यवसायी इनाणी पर मंगलवार सुबह शहर में बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग कर दी थी। गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर ले जाया गया, जहां शाम को मौत हो गई। मामले में मृतक के बेटे सौरभ ने चित्तौडगढ़ के संत रमताराम पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर शूटर बुलाकर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी। इसके बाद बुधवार को उदयपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव लाया गया। इससे पहले व्यापार महासंघ के बैनर तले व्यापारी व परिजन कलक्ट्रेट पहुंच गए और पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे।

थाना प्रभारी ने तानी पिस्टल

कुछ लोग शव सहित एम्बुलेंस कलक्ट्रेट लाने की बात कहकर सेतु मार्ग पर पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए सदर थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह ने पिस्टल तान दी। इससे लोग और ज्यादा उग्र हो गए। बाद में अंतिम दर्शन के लिए शव ले जाने की बात कहकर एंबुलेंस कलक्ट्रेट परिसर में ले जाकर खड़ी कर दी गई। यहां नारेबाजी के बीच समझाइश के लिए वार्ता का दौर भी चला, लेकिन बात नहीं बनी।

चार घंटे तक हंगामा

चार घंटे तक प्रदर्शन के बाद करीब पौने तीन बजे परिजनों की पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी से वार्ता हुई। त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा कि दोषी चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों नहीं हो, बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद परिजन माने और शव लेकर रवाना हो गए। इधर, मामले में पुलिस हिरासत में लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी शूटर मनीष दुबे से पूछताछ कर रही है।

Updated on:

12 Nov 2025 08:45 pm

Published on:

12 Nov 2025 08:19 pm

चित्तौड़गढ़

