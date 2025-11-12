Rajasthan: भाजपा नेता की हत्या का मामला; इस वजह से उखड़े लोग, कलक्ट्रेट परिसर में शव रखकर किया प्रदर्शन

उल्लेखनीय है कि भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष व कूरियर व्यवसायी इनाणी पर मंगलवार सुबह शहर में बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग कर दी थी। गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर ले जाया गया, जहां शाम को मौत हो गई। मामले में मृतक के बेटे सौरभ ने चित्तौडगढ़ के संत रमताराम पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर शूटर बुलाकर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी। इसके बाद बुधवार को उदयपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव लाया गया। इससे पहले व्यापार महासंघ के बैनर तले व्यापारी व परिजन कलक्ट्रेट पहुंच गए और पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे।