Chittorgarh: बाइपास लिंक रोड बननी थी 6 किमी; 36 करोड़ की बंदरबांट में रोड 11 किमी हुई लंबी

भीलवाड़ा से नीमच और जाट चरछा की ओर जाने वाले भारी वाहन आज भी नए बस स्टैंड, चेंची पुलिया और पुराने बस स्टैंड पर काल बनते हैं। प्रस्तावित बाईपास शहर से इतनी दूर कर दिया गया है कि अधिकांश ट्रक चालक छोटा रास्ता समझकर फिर शहर के भीतर से ही गुजरेंगे। ऐसे में चेंची मार्ग, सुलीमंगरा, ब्रह्मपुरी, रैगर बस्ती और स्कूलों के पास का खतरा टलने वाला नहीं है।