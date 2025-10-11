Chittorgarh News: 8 हजार से अधिक घरों में खड़ी कारें, फिर भी छीन रहे गरीबों का ‘हक’

National Food Security Scheme: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो गरीबों को दो वक्त की रोटी देने के लिए बनाई गई थी, अब बड़े घोटाले का शिकार हो गई है। योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने वालों में कंपनियों के निदेशक, लाखों का कारोबार करने वाले और सालाना लाखों कमाने वाले लोग भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रसद विभाग को जयपुर मुख्यालय से 8601 लोगों की सूची भेजी गई है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके घरों में कारें खड़ी हैं, कोई सालाना आयकर भरकर छह लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन कर रहा हैं। ऐसे में अब रसद विभाग की ओर से डीलरों को सूची उपलब्ध कराकर इनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में सही पाए जाने पर ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।