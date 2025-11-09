Rajasthan: हाईवे पर चलती कार में लपटें उठीं, नोटों की गड्डियां बनी राख, नोटों के साथ जले राज़

पुलिस के अनुसार अजमेर पासिंग नंबर की कार रिठौला चौराहा होते हुए उदयपुर की तरफ जा रही थी। रिठौला चौराहे पर कार के बोनट से धुंआ निकलने लगा। कुछ ही देर में पूरी कार ने आग पकड़ ली। चालक जलती हुई कार को छोड़कर भाग छूटा। जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी निरंजन प्रतापसिंह पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और नगर परिषद से दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को इंजर के ऊपर और बोनट में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। यह नोट सौ, दो सौ और पांच सौ रुपए के थे। जिनका अधिकांश हिस्सा जल चुका था। पुलिस के अनुसार यह राशि लाखों रुपए में हो सकती है।