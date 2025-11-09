Rajasthan: हाईवे पर चलती कार में लपटें उठीं, नोटों की गड्डियां बनी राख, नोटों के साथ जले राज़

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, फाइल फोटो
चित्तौड़गढ़ के सदर थानान्तर्गत रिठौला चौराहे पर उदयपुर की तरफ जा रही अजमेर पासिंग नंबर की कार में आग लगने से उसमें रखी लाखों रुपए की नकदी जल गई। यह नकदी कहां से लाई गई थी और इसका क्या उपयोग होना था, इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस मामले में नकदी हवाला की होने या अन्य किसी अवैध धंधे से जुड़े होने की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। फिलहाल कार मालिक के आने के बाद ही इस बारे में पुलिस खुलासा करेगी। आग में जली नकदी का वजन करीब दो सौ ग्राम है। कार चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार अजमेर पासिंग नंबर की कार रिठौला चौराहा होते हुए उदयपुर की तरफ जा रही थी। रिठौला चौराहे पर कार के बोनट से धुंआ निकलने लगा। कुछ ही देर में पूरी कार ने आग पकड़ ली। चालक जलती हुई कार को छोड़कर भाग छूटा। जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी निरंजन प्रतापसिंह पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और नगर परिषद से दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को इंजर के ऊपर और बोनट में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। यह नोट सौ, दो सौ और पांच सौ रुपए के थे। जिनका अधिकांश हिस्सा जल चुका था। पुलिस के अनुसार यह राशि लाखों रुपए में हो सकती है।
जली हुई लाखों की नकदी का कुल वजन करीब दो सौ ग्राम है। सदर थाना प्रभारी के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जल चुके नोटों को भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने के प्रयास कर रही है कि कार में इतना पैसा कहां से आया। प्रारंभिक जांच में इस कार का रजिस्ट्रेशन परिवहन कार्यालय अजमेर जिले के भिनाय तहसील में गोवलिया गांव निवासी संजयसिंह रावत के नाम से मिला है। कार का चालक कौन था। पुलिस इस बारे में भी पता लगाने के प्रयास कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग