चित्तौड़गढ़

Rajasthan: हाईवे पर चलती कार में लपटें उठीं, नोटों की गड्डियां बनी राख, नोटों के साथ जले राज़

दर थानान्तर्गत रिठौला चौराहे पर उदयपुर की तरफ जा रही अजमेर पासिंग नंबर की कार में आग लगने से उसमें रखी लाखों रुपए की नकदी जल गई। यह नकदी कहां से लाई गई थी और इसका क्या उपयोग होना था। इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है।

चित्तौड़गढ़

Anand Prakash Yadav

Nov 09, 2025

चित्तौड़गढ़ के सदर थानान्तर्गत रिठौला चौराहे पर उदयपुर की तरफ जा रही अजमेर पासिंग नंबर की कार में आग लगने से उसमें रखी लाखों रुपए की नकदी जल गई। यह नकदी कहां से लाई गई थी और इसका क्या उपयोग होना था, इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस मामले में नकदी हवाला की होने या अन्य किसी अवैध धंधे से जुड़े होने की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। फिलहाल कार मालिक के आने के बाद ही इस बारे में पुलिस खुलासा करेगी। आग में जली नकदी का वजन करीब दो सौ ग्राम है। कार चालक मौके से फरार हो गया।

इंजन और बोनट में में मिले जले नोट

पुलिस के अनुसार अजमेर पासिंग नंबर की कार रिठौला चौराहा होते हुए उदयपुर की तरफ जा रही थी। रिठौला चौराहे पर कार के बोनट से धुंआ निकलने लगा। कुछ ही देर में पूरी कार ने आग पकड़ ली। चालक जलती हुई कार को छोड़कर भाग छूटा। जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी निरंजन प्रतापसिंह पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और नगर परिषद से दमकल बुलवाकर आग पर काबू पाया। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को इंजर के ऊपर और बोनट में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। यह नोट सौ, दो सौ और पांच सौ रुपए के थे। जिनका अधिकांश हिस्सा जल चुका था। पुलिस के अनुसार यह राशि लाखों रुपए में हो सकती है।

जली नकदी का वजन 200 ग्राम

जली हुई लाखों की नकदी का कुल वजन करीब दो सौ ग्राम है। सदर थाना प्रभारी के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जल चुके नोटों को भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने के प्रयास कर रही है कि कार में इतना पैसा कहां से आया। प्रारंभिक जांच में इस कार का रजिस्ट्रेशन परिवहन कार्यालय अजमेर जिले के भिनाय तहसील में गोवलिया गांव निवासी संजयसिंह रावत के नाम से मिला है। कार का चालक कौन था। पुलिस इस बारे में भी पता लगाने के प्रयास कर रही है।

चित्तौड़गढ़

