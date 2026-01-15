Chittorgarh News : ‘…नहीं तो गोली मार देगें’, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूर्व सभापति को मिली धमकी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद के पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता संदीप शर्मा के मोबाइल पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फोन कर व वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी और कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं। आजकल करोड़ों कमा रहे हो व्यवस्था कर लेना नहीं तो गोली मार देगें। प्रताप नगर क्षेत्र निवासी शर्मा की रिपोर्ट पर गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।