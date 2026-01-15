15 जनवरी 2026,

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News : ‘…नहीं तो गोली मार देगें’, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूर्व सभापति को मिली धमकी

चित्तौडगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी व गोली मारने की धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है।

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Jan 15, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

चित्तौडगढ़। नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी व गोली मारने की धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने शर्मा की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्जकर मकान की सुरक्षा बढ़ा दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद के पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता संदीप शर्मा के मोबाइल पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फोन कर व वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी और कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं। आजकल करोड़ों कमा रहे हो व्यवस्था कर लेना नहीं तो गोली मार देगें। प्रताप नगर क्षेत्र निवासी शर्मा की रिपोर्ट पर गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

विदेशी नम्बर से आया फोन

आने वाला कॉल विदेशी नम्बर से बताया जा रहा है। पुलिस उस नम्बर की जांच में जुटी है। प्रताप नगर स्थित संदीप शर्मा के मकान के बाहर पुलिस ने लोहे के बड़े बैरिकेड्स लगाकर आने-जाने वालों पर निगरानी शुरू कर दी है। मकान के आस-पास भी पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में पहले भी दो लोगों को धमकी दी जा चुकी है।

Updated on:

CBN का बड़ा एक्शन: सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में नशे की फैक्ट्री पकड़ी, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

Illegal Drug
चित्तौड़गढ़

राजस्थान: शिक्षा विभाग ने जारी की दिसंम्बर माह की रैंकिंग, चित्तौड़गढ़ 5वें पायदान पर, यह जिला रहा टॉप, जानिए सीकर का हाल

Madan Dilawar
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: 11 देशों से आएगा डिजिटल मायरा, 151 गांव बनेंगे साक्षी; 20 बीघा जमीन पर बनाई गोकुल’ जैसी गोशाला

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ का ‘खेल गांव सावता’ बना हैंडबॉल की नर्सरी, अब अमरीका में गूंजेगा गांव का नाम

गांव की इस सफलता का सबसे चमकता सितारा नीतेश अहीर, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh : ‘नेहा तंवर’ बनी ‘धृशाप्रभा’, चिराग मुनि के आशीर्वाद से ली पूर्ण दीक्षा, पूरा पांडाल जयकारों से गूंजा

Neha Tanwar became Dhrishaprabha Chirag Muni blessings Full initiation entire pandal resonated with cheers
चित्तौड़गढ़
