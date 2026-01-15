Chittorgarh News : ‘…नहीं तो गोली मार देगें’, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूर्व सभापति को मिली धमकी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
चित्तौडगढ़। नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी व गोली मारने की धमकी भरा फोन आने का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने शर्मा की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्जकर मकान की सुरक्षा बढ़ा दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद के पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता संदीप शर्मा के मोबाइल पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फोन कर व वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी और कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं। आजकल करोड़ों कमा रहे हो व्यवस्था कर लेना नहीं तो गोली मार देगें। प्रताप नगर क्षेत्र निवासी शर्मा की रिपोर्ट पर गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
आने वाला कॉल विदेशी नम्बर से बताया जा रहा है। पुलिस उस नम्बर की जांच में जुटी है। प्रताप नगर स्थित संदीप शर्मा के मकान के बाहर पुलिस ने लोहे के बड़े बैरिकेड्स लगाकर आने-जाने वालों पर निगरानी शुरू कर दी है। मकान के आस-पास भी पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में पहले भी दो लोगों को धमकी दी जा चुकी है।
