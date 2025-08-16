Chittorgarh: पन्नाधाय योजना के नाम पर दिखावा, जमीनी हकीकत शर्मनाक, बाल गोपाल 6 महीने से दूध को तरसे

योजना की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से 29 नवंबर, 2022 को की थी। वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया। योजना का मकसद था कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध पिलाकर उनके पोषण स्तर में सुधार और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाई जा सके। सप्ताह में 6 दिन कक्षा 1-5 के बच्चों को 150 मिलीलीटर और 6-8 के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध देना था। दूध पाउडर की आपूर्ति आरसीडीएफ (राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन) की ओर से करनी तय थी।