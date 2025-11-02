Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Custard apple crop: राजस्थान के इस जिले में बे-मौसम बारिश ने फीकी कर दी सीताफल की मिठास,किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

इस वर्ष चित्तौड़गढ़ में मानसून सीजन अच्छा होने से सीताफल से अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद संजोए बैठे थे। लेकिन, बीते दिनों बेमौसम हुई भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सीताफल बेचने वालों की स्थिति यह है कोई खरीदार ही नहीं है।

3 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Nov 02, 2025

बारिश से सीताफल की खेती खराब,पत्रिका फोटो

Custard Apple crop damaged: देश में चित्तौड़ दुर्ग की पहचान शक्ति-भक्ति और शौर्य की धरा के साथ सीताफल के लिए भी होती रही है। यहां के सीताफल की मांग देशभर में होती है। इस वर्ष चित्तौड़गढ़ में मानसून सीजन अच्छा होने से सीताफल से अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद संजोए बैठे थे। लेकिन, बीते दिनों बेमौसम हुई भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सीताफल बेचने वालों की स्थिति यह है कोई खरीदार ही नहीं है। बारिश के बाद सीताफल रातों रात पकने लगे हैं। फल पेड़ पर ही फट रहे और नीचे गिर रहे हैं।

दुर्ग निवासी अशोक कुमार राजोरा ने बताया कि बारिश के बाद सीताफल एक साथ पक गए हैं। बड़े आकार के फल नीचे गिर गए हैं। 13 किलोमीटर क्षेत्र में फैले चित्तौड़ दुर्ग पर सदियों से सीताफल की प्राकृतिक तरीके से खेती हो रही है। दुर्ग पर इनके अनगिनत पेड़ हैं। इस वर्ष दुर्ग पर सीताफल के पेड़ों पर अच्छे फल आए, उनकी गुणवत्ता अच्छी थी। लेकिन, बारिश ने सब खराब कर दिया। वहीं जहां हर बार सीताफल तोड़ने पर पाबंदी रहती है। वहां भी इस बार लोग सीताफल खाने के लिए मनुहार कर रहे हैं।

किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरा

इस बार सीताफल का अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद थी, लेकिन गत दिनों हुई बारिश से सीताफल एक साथ पक गए। वहीं बड़े आकार के फल पकने के बाद तोड़ने से पहले ही नीचे गिर रहे है, जिससे अधिकांश फल खराब हो जाते है। दुर्ग वासियों ने बताया कि कई किसानों ने सीताफल एकत्रित करना ही बंद कर दिया। कई बगीचों में तो फल गिर का खराब हो रहे हैं। सीताफल ठेकेदार ने बताया कि प्रतिदिन करीब एक क्विंटल सीताफल की पैदावार हो रही है, लेकिन इनमें से काम के बीस किलो ही निकल रहे हैं। शेष सीताफल के मुंह फटने से इनकी बिक्री नहीं होती।

लोकल खरीदार नहीं, बाहर भेज नहीं पा रहे

दुर्ग के सीताफल के लोकल खरीदार कम हैं। हर बार दिल्ली, सुरत, मुंबई सहित कई बड़े शहरों में सीताफलों को भेजा जाता है जिससे सीताफल की खपत हो जाती है। इस बार फल पक जाने के कारण फल बाहर भेज नहीं पा रहे है। बड़े आकार के फल लगभग खत्म हो चुके हैं या पककर गिर गए हैं। सभी फलों को स्थानीय स्तर पर बेचना पड़ रहा है।

80-100 रुपए तक भाव में गिरावट

गत दिनों बारिश से पहले सीताफल के भाव 180-200 रुपए प्रति किलो था जो और बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन, बारिश के बाद सभी फल एक साथ पकने से भावों में गिरावट आ गई। वर्तमान में सीताफल 30 से 100 रुपए तक प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं।

सीताफल के पेड़ों की होती नीलामी

चित्तौड़ दुर्ग पर करीब 13 किलो मीटर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में सीताफल के पेड़ लगे हुए हैं। इनमें अपनी-अपनी भूमि पर लगे पेड़ों के सीताफल की नीलामी की जाती है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, राजस्व विभाग के साथ कुछ मंदिरों की जमीन पर भी सीताफल के पेड़ लगे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Custard apple crop: राजस्थान के इस जिले में बे-मौसम बारिश ने फीकी कर दी सीताफल की मिठास,किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: आपकी पेंशन पर ठगों की नजर! जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के बहाने साइबर फ्रॉड, रहें अलर्ट

चित्तौड़गढ़

Free Electricity Connection: राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन, जानिए कब शुरू होगा काम

free electricity formula
चित्तौड़गढ़

ओडिशा से राजस्थान में गांजा तस्करी; जुड़े हैं चित्तौड़-भीलवाड़ा के तार, ​पुलिस ने किया रैकेट का खुलासा

क्राइम

Rajasthan: बेमौसमी बारिश से किसानों का काला सोना डूबा, करनी पड़ेगी दोबारा बुवाई

खास खबर

राजस्थान में अजयराज हत्याकांड: सीन रि-क्रिएट में आरोपी बोला, सबसे पहले विनोद गुर्जर ने चलाई गोली

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.