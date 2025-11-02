Custard apple crop: राजस्थान के इस जिले में बे-मौसम बारिश ने फीकी कर दी सीताफल की मिठास,किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

इस बार सीताफल का अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद थी, लेकिन गत दिनों हुई बारिश से सीताफल एक साथ पक गए। वहीं बड़े आकार के फल पकने के बाद तोड़ने से पहले ही नीचे गिर रहे है, जिससे अधिकांश फल खराब हो जाते है। दुर्ग वासियों ने बताया कि कई किसानों ने सीताफल एकत्रित करना ही बंद कर दिया। कई बगीचों में तो फल गिर का खराब हो रहे हैं। सीताफल ठेकेदार ने बताया कि प्रतिदिन करीब एक क्विंटल सीताफल की पैदावार हो रही है, लेकिन इनमें से काम के बीस किलो ही निकल रहे हैं। शेष सीताफल के मुंह फटने से इनकी बिक्री नहीं होती।