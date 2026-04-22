Chittorgarh: डिजिटल पोषाहार 40,000 परिवारों तक पहुंचा, चेहरा देखते ही मिल रहा राशन,’टेक होम राशन’ सिस्टम हाईटेक

अब लाभार्थियों को राशन के लिए न तो लाइनों में लगने की जरूरत है और न ही मशीन पर बार-बार अंगूठा घिसने की मजबूरी, बस एक बार मोबाइल कैमरा सामने आएगा और पोषाहार आपके हाथ में। आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को पोषाहार के रूप में खिचड़ी, दलिया और दूध दिया जाता है। इसी प्रकार गर्भवती, धात्री महिलाओं को खाद्य सामग्री का किट उपलब्ध कराया जाता है।