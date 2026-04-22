राजस्थान के युवक की कनाडा में मौत, 10 दिन बाद भी घर नहीं पहुंची पार्थिव देह, परिवार की राष्ट्रपति से गुहार

राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में चर्मेश शर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश में मृत्यु होने पर सम्मानजनक अंतिम संस्कार प्रत्येक दिवंगत देह का प्राकृतिक, वैधानिक और ईश्वरीय अधिकार है।

इसलिए राघव सोनी की दिवंगत देह को मृत्यु के 10 दिन बाद भी कनाडा से भारत नहीं भेजना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस विषय में भारत सरकार के माध्यम से कनाडा सरकार और प्रशासन से कूटनीतिक समन्वय कर दिवंगत राघव की देह को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के पास भारत भेजने की मांग की है।