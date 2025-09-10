Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Rape Case: पिता ने 4 महीने की बेटी से किया रेप, भागकर आई मां तो लहूलुहान हाल में मिली मासूम

Chittorgarh Crime: बच्ची के रोने की आवाज आने पर उसकी मां दौड़कर नीचे आई तो बच्ची लहूलुहान हालत में थी। दूसरे कमरे में मौजूद दादा-दादी की मदद से बच्ची को सांवलियाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उदयपुर रेफर कर दिया।

चित्तौड़गढ़

Akshita Deora

Sep 10, 2025

AI जनरेटेड तस्वीर

Father Raped 4 Month Daughter: राजस्थान के चित्तौडग़ढ़ जिले में करीब 4 माह की मासूम के साथ रेप करने का मामला उसके पिता के खिलाफ दर्ज हुआ है। पुलिस ने बच्ची की मां की रिपोर्ट पर पोक्सो में प्रकरण दर्ज किया है। मासूम को उदयपुर रेफर किया गया है।

पुलिस के अनुसार बच्ची की मां की ओर से थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि सात सितंबर की रात वह मकान की छत पर थी। उसकी चार माह की बच्ची नीचे के कमरे में थी। इस दौरान बच्ची के साथ उसके पिता ने रेप किया।

बच्ची के रोने की आवाज आने पर उसकी मां दौड़कर नीचे आई तो बच्ची लहूलुहान हालत में थी। दूसरे कमरे में मौजूद दादा-दादी की मदद से बच्ची को सांवलियाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उदयपुर रेफर कर दिया।

image

जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां टीम ने साक्ष्य जुटाए। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि उसके साथ क्या हुुआ है। पुलिस हर पहलू से से मामले की जांच में जुटी हुई है।

रेप का इनामी आरोपी गिरफ्तार

वहीं सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में युवती से रेप एयर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने के मामले में एक साल से फरार चल रहे 5000 के इनामी आरोपी श्रीराम खोखर निवासी बड़ का चारणवास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी ने बताया कि 14 अक्टूबर 2024 को पीड़िता ने जीणमाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि आरोपी घर में घुसकर नहाते समय उसकी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने लगा और कई बार डरा धमकाकर रेप किया।

आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बना लिए और बाद में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों तक वायरल कर दिए। सोमवार शाम को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गोडियावास गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है

image

10 Sept 2025 08:21 am

