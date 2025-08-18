Jhunjhunu: बुखार में तप रही थी नाबालिग बेटी, घर में घुसकर युवक ने किया बलात्कार, मजदूरी करने गई थी मां

घटना के तुरंत बाद पीड़िता की मां ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने IPC की संबंधित धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी की तलाश के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसके कारण पुलिस को पता चला कि आरोपी टोंक जिले के मालपुरा में छिपा हुआ है। इसके बाद टीम ने वहां दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर झुंझुनूं लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।