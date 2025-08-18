Rajasthan Crime: 25 लाख की वसूली के लिए युवक का अपहरण, पिता और दो बेटे सहित छह गिरफ्तार

डीसीपी मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उदय कुमार को परिवादी प्रदीप कुमार सोनी ने विदेश में नौकरी लगाने का झांसा दिया और उससे 11 लाख रुपए ले लिए। प्रदीप ने विदेश भी नहीं भेजा और पैसे भी नहीं लौटाए। तब रकम वसूलने के लिए उसके अपहरण की साजिश रची गई। दूसरे आरोपी विकास कुमार ने प्रदीप को फोन कर विदेश जाने की इच्छा जताई। इस पर प्रदीप ने गांधी पथ पर मिलने के लिए विकास को बुलाया। तब उदय व अन्य आरोपी भी गांधी पथ पहुंच गए, जहां से प्रदीप अपहरण कर लिया गया। मामले में कमलेश सैनी उर्फ टीटू और संदीप सिंह की तलाश जारी है।