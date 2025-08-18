Rajasthan Crime: 25 लाख की वसूली के लिए युवक का अपहरण, पिता और दो बेटे सहित छह गिरफ्तार

जयपुर। चित्रकूट थाना पुलिस ने 25 लाख रुपए की वसूली के लिए युवक का अपहरण करने के मामले में पीड़ित को सकुशल मुक्त कराते हुए पिता और दो पुत्र सहित छह जनों को गिरफ्तार किया है। मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पीड़ित ने अपहरणकर्ताओं में शामिल एक युवक से विदेश में नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए ठग लिए थे। रुपए वापस न मिलने पर आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया।
शनिवार को एक राहगीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी कि दो कारों में आए कुछ लोग एक युवक को जबरन ले गए हैं। इस पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की गाड़ियों के नंबर जुटाए और सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी टीम की मदद से उनका पीछा किया। चित्रकूट व हरमाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर हरमाड़ा स्थित करणी गोपाली गोशाला के पास से आरोपियों को दबोचकर करधनी, चन्द्र नगर विस्तार निवासी प्रदीप कुमार सोनी (47) को सकुशल मुक्त कराया।
गिरफ्तार आरोपियों में झुंझुनूं के उदयपुरवाटी, माणकसास निवासी नरेश कुमार, उसके बेटे उदय कुमार कुमावत व विकास कुमावत, सचिन शर्मा, मनमोहन सिंह और मनराज सिंह शेखावत शामिल हैं। आरोपी सचिन शर्मा वर्तमान में हरमाड़ा, करणी गोपाली गोशाला के पास रहता है। पुलिस ने सूचना मिलने के तीन घंटे में ही सभी को पकड़ लिया।
डीसीपी मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उदय कुमार को परिवादी प्रदीप कुमार सोनी ने विदेश में नौकरी लगाने का झांसा दिया और उससे 11 लाख रुपए ले लिए। प्रदीप ने विदेश भी नहीं भेजा और पैसे भी नहीं लौटाए। तब रकम वसूलने के लिए उसके अपहरण की साजिश रची गई। दूसरे आरोपी विकास कुमार ने प्रदीप को फोन कर विदेश जाने की इच्छा जताई। इस पर प्रदीप ने गांधी पथ पर मिलने के लिए विकास को बुलाया। तब उदय व अन्य आरोपी भी गांधी पथ पहुंच गए, जहां से प्रदीप अपहरण कर लिया गया। मामले में कमलेश सैनी उर्फ टीटू और संदीप सिंह की तलाश जारी है।