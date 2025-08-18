जयपुर: बेटी को गोद में लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, बच्ची की मौके पर मौत, मां की हालत गंभीर

जयपुर: राजधानी जयपुर में दहेज उत्पीड़न का दर्दनाक मामला सामने आया है। मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी पांच वर्षीय बेटी को गोद में लेकर मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस हादसे में मासूम प्रियांशी की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां मंजू मीणा गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल, उनका इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है।
घटना के बाद महिला के भाई अजय कुमार ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अजय ने आरोप लगाया कि बहन को शादी के बाद से ही दहेज को लेकर पति रविंद्र कुमार और ससुरालवालों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार परिवार ने रुपये देकर रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। अजय का यह भी कहना है कि बहन को तीसरी मंजिल से धक्का देकर नीचे गिराया गया।
पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले मंजू और रविंद्र में फोन पर विवाद हुआ था। इसके बाद गुस्से में रविंद्र घर पहुंचा और मंजू से झगड़ा किया। इसी दौरान मंजू अपनी बेटी को गोद में लेकर छत से नीचे कूद गईं। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी।
SHO वीरेंद्र कुरील ने बताया कि मृतका मंजू की शादी करीब 13 साल पहले रविंद्र कुमार से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, 12 वर्षीय बेटा और मृतका प्रियांशी। रविंद्र प्रॉपर्टी का कारोबार करता है और अक्सर रींगस में रहता था।
पुलिस ने अजय कुमार की शिकायत पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार रात आरोपी पति रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी है और महिला के बयान के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।