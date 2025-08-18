Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर: बेटी को गोद में लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, बच्ची की मौके पर मौत, मां की हालत गंभीर

Jaipur: जयपुर के मुरलीपुरा में महिला ने 5 साल की बेटी संग तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, महिला गंभीर रूप से घायल है। भाई ने पति पर दहेज प्रताड़ना और धक्का देने का आरोप लगाया है।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 18, 2025

Murlipura woman jumps from roof
Murlipura woman jumps from roof (Patrika Photo)

जयपुर: राजधानी जयपुर में दहेज उत्पीड़न का दर्दनाक मामला सामने आया है। मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी पांच वर्षीय बेटी को गोद में लेकर मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस हादसे में मासूम प्रियांशी की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां मंजू मीणा गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल, उनका इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है।


घटना के बाद महिला के भाई अजय कुमार ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अजय ने आरोप लगाया कि बहन को शादी के बाद से ही दहेज को लेकर पति रविंद्र कुमार और ससुरालवालों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार परिवार ने रुपये देकर रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। अजय का यह भी कहना है कि बहन को तीसरी मंजिल से धक्का देकर नीचे गिराया गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में नीले ड्रम में मिला युवक का शव, पत्नी और तीन बच्चे गायब, लाश पर डाला हुआ था नमक
अलवर
image


फोन पर हुआ था विवाद


पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले मंजू और रविंद्र में फोन पर विवाद हुआ था। इसके बाद गुस्से में रविंद्र घर पहुंचा और मंजू से झगड़ा किया। इसी दौरान मंजू अपनी बेटी को गोद में लेकर छत से नीचे कूद गईं। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी।


आरोपी प्रॉपर्टी कारोबारी


SHO वीरेंद्र कुरील ने बताया कि मृतका मंजू की शादी करीब 13 साल पहले रविंद्र कुमार से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, 12 वर्षीय बेटा और मृतका प्रियांशी। रविंद्र प्रॉपर्टी का कारोबार करता है और अक्सर रींगस में रहता था।


हत्या का मामला दर्ज


पुलिस ने अजय कुमार की शिकायत पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार रात आरोपी पति रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी है और महिला के बयान के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, 2 महिलाओं को रौंदा, 1 महिला का सिर धड़ से अलग हुआ
उदयपुर
Rajasthan Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर: बेटी को गोद में लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, बच्ची की मौके पर मौत, मां की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.