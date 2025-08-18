जयपुर: बेटी को गोद में लेकर तीसरी मंजिल से कूदी महिला, बच्ची की मौके पर मौत, मां की हालत गंभीर



घटना के बाद महिला के भाई अजय कुमार ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अजय ने आरोप लगाया कि बहन को शादी के बाद से ही दहेज को लेकर पति रविंद्र कुमार और ससुरालवालों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार परिवार ने रुपये देकर रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। अजय का यह भी कहना है कि बहन को तीसरी मंजिल से धक्का देकर नीचे गिराया गया।