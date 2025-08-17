Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, 2 महिलाओं को रौंदा, 1 महिला का सिर धड़ से अलग हुआ

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को गोगुंदा मोर्चरी में रखवाया, जिनका सोमवार को पोस्टमार्टम होगा। कार इतनी रफ्तार में थी कि नोजकी बाई का सिर धड़ से अलग हो गया। जो कार में फंस गया। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया की खुमानपुरा निवासी मांगीबाई (40) पत्नी खेमराज गमेती और नोजकी बाई (45)पत्नी पोखर गमेती घसियार के निकट सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी।