उदयपुर

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, 2 महिलाओं को रौंदा, 1 महिला का सिर धड़ से अलग हुआ

Car Accident: रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों महिलाएं घसीटते हुए कार के साथ समीप खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई।

उदयपुर

Rakesh Mishra

Aug 17, 2025

Rajasthan Accident
हादसे के बाद खाई में गिरी कार। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर क्षेत्र के घसियार के पास रविवार शाम को ईसवाल की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सब्जी बेच रही दो महिलाओं को चपेट में ले लिया। वहीं कार खाई में जा गिरी। हादसे में दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार युवक घायल हो गए।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को गोगुंदा मोर्चरी में रखवाया, जिनका सोमवार को पोस्टमार्टम होगा। कार इतनी रफ्तार में थी कि नोजकी बाई का सिर धड़ से अलग हो गया। जो कार में फंस गया। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया की खुमानपुरा निवासी मांगीबाई (40) पत्नी खेमराज गमेती और नोजकी बाई (45)पत्नी पोखर गमेती घसियार के निकट सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी।

चालक के खिलाफ मामला दर्ज

इस दौरान ईसवाल की ओर से आई तेज रफ़्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। कार सवार दो युवक उदयपुर के गरियावास निवासी विनय और नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी मुरारी घायल हो गए। जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

दोनों महिलाएं घसीट गई

रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों महिलाएं घसीटते हुए कार के साथ समीप खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर ईसवाल चौकी से एएसआइ मोहन सिंह, बद्रीलाल पहुंचे और शवों को खाई से निकालकर मोर्चरी में रखवाया।

ढलान क्षेत्र से अधिकतर होते हैं हादसे

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर घसियार से बेकरिया तक विकट मोड़ और ढलान क्षेत्र है। जहां रोजाना हादसे हो रहे है। कई ग्रामीण अकाल मृत्यु के शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हाईवे प्राधिकरण इसको लेकर कोई समाधान नहीं कर रहा है।

17 Aug 2025 09:10 pm

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, 2 महिलाओं को रौंदा, 1 महिला का सिर धड़ से अलग हुआ

