राजस्थान में नीले ड्रम में मिला युवक का शव, पत्नी और तीन बच्चे गायब, लाश पर डाला हुआ था नमक

दो दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर शक होने पर मकान मालकिन मिथिलेश देवी शर्मा छत पर गई तो वहां रसोई में रखे एक नीले रंग के ड्रम में बदबू आ रही थी। इस पर उसका शक और गहरा गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर डीएसपी राजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया।