अलवर

राजस्थान में नीले ड्रम में मिला युवक का शव, पत्नी और तीन बच्चे गायब, लाश पर डाला हुआ था नमक

किशनगढ़बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में रविवार को मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला है। मृतक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था।

अलवर

kamlesh sharma

Aug 17, 2025

नीले ड्रम में शव मिला। फोटो पत्रिका

अलवर। किशनगढ़बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में रविवार को मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला है। मृतक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था।

डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि हंसराम उर्फ सूरत सिंह पुत्र खेकरण निवासी नवदिया थाना जवाजपुर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करीब डेढ़ माह से किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी में राजेश शर्मा के मकान में ऊपर किराए पर पत्नी व तीन बच्चों के साथ रह रहा था।

दो दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर शक होने पर मकान मालकिन मिथिलेश देवी शर्मा छत पर गई तो वहां रसोई में रखे एक नीले रंग के ड्रम में बदबू आ रही थी। इस पर उसका शक और गहरा गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर डीएसपी राजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया।

शव पर डाला हुआ था नमक

मृतक हंसराम यहां ईंट-भट्टे पर काम करता था। थाना पुलिस किशनगढ़बास और एफएसएल टीम ने मौके पर तथ्य जुटाए तथा शव को किशनगढ़बास चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। मृतक के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि ड्रम में शव के ऊपर नमक डाला हुआ था।

दो दिन से पत्नी व तीन बच्चे गायब

मकान मालिक मिथिलेश देवी शर्मा ने बताया कि हंसराम की पत्नी व तीन बच्चे जिनमें एक बेटी व दो बेटों के साथ यहां किराए पर रहा था। दो दिन से पत्नी व बच्चे गायब हैं। खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने बताया कि नीले ड्रम में युवक का शव मिला है। शव कितने दिन पुराना है, इसकी जांच की जा रही है। मामले में अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

17 Aug 2025 08:30 pm

Published on:

17 Aug 2025 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में नीले ड्रम में मिला युवक का शव, पत्नी और तीन बच्चे गायब, लाश पर डाला हुआ था नमक

